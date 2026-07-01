ГАДЖИБЕКОВЫ
ГАДЖИБЕКОВЫ - династия азербайджанских музыкантов.
Крупнейший представитель - композитор У. Гаджибеков. Его старший брат Зульфугар Абдул Гусейн оглы [05.04.1884 год, Шуша - 30.09.1950 год, Баку], композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1943 год), деятель национального музыкального театра. В 1914 году возглавил труппу, которая поставила ряд музыкальных комедий, в том числе Узеира Гаджибекова и его собственных. Автор оперетт «50-летний юноша» (1910 год), «Женатый холостяк» (1912 год), оперы «Ашыг Гариб» (1916 год), произведений для оркестра, песен, музыки к кинофильмам. Записывал азербайджанские народные песни.
Племянник Узеира и Зульфугара - Султан Исмаил оглы (08.05.1919 год, Шуша - 19.09.1974 год, Баку), композитор, педагог, народный артист Азербайджанской ССР (1960 год), народный артист СССР (1973 год). Окончил Азербайджанскую консерваторию по классу Б.И. Зейдмана (1946 год). В 1938-1940 годы дирижёр, в 1948-1955 годы художественный руководитель Бакинского театра музыкальные комедии. В 1955-1962 годы директор Азербайджанской филармонии. С 1947 года преподавал в Азербайджанской консерватории (с 1965 года профессор, в 1969-1974 годы ректор). Основа творчества - симфоническая музыка, в том числе 2 симфонии (1944 год, 1946 год), картина «Караван» (2-я редакция, 1952 год), Увертюра (1956 год), Концерт для симфонического оркестра (1964 год), сюита «Индийские зарисовки» (1971 год). Другие сочинения: балет «Гюльшен» (1950 год, Баку), музыкальная комедия «Роза» (1940 год, там же), Концерт для скрипки с оркестром (1945 год), песни, музыка к спектаклям и кинофильмам. Государственная премия СССР (1952 год). Государственная премия Азербайжданской ССР (1970 год).
Сыновья Зульфугара - дирижёры Ниязи и Чингиз Зульфугар оглы (1913-1971 годы), заслуженные артисты Азербайджанской ССР.
Сын Султана Исмаил Султан оглы (02.09.1949-25.03.2006 годы, Баку), композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана (2000 год), профессор Бакинской музыкальной академии (2005 год).