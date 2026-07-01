ГАДЖИБЕКОВЫ

ГАДЖИБЕКОВЫ - ди­на­стия азербайджанских му­зы­кан­тов.

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель - ком­по­зи­тор У. Гад­жи­бе­ков . Его стар­ший брат Зуль­фу­гар Аб­дул Гу­сейн ог­лы [05.04.1884 год, Шу­ша - 30.09.1950 год, Ба­ку], ком­по­зи­тор, заслуженный де­ятель ис­кусств Азербайджанской ССР (1943 год), дея­тель национального музыкального те­ат­ра. В 1914 году воз­гла­вил труп­пу, ко­то­рая по­ста­ви­ла ряд музыкальных ко­ме­дий, в том числе Узеи­ра Гаджибекова и его соб­ст­вен­ных. Ав­тор опе­ретт «50-лет­ний юно­ша» (1910 год), «Же­на­тый хо­ло­стяк» (1912 год), опе­ры «Ашыг Га­риб» (1916 год), про­из­ве­де­ний для ор­кест­ра, пе­сен, му­зы­ки к ки­но­филь­мам. За­пи­сы­вал азербайджанские народные пес­ни.

Пле­мян­ник Узеи­ра и Зуль­фу­га­ра - Сул­тан Ис­ма­ил ог­лы (08.05.1919 год, Шу­ша - 19.09.1974 год, Ба­ку), ком­по­зи­тор , пе­да­гог, народный артист Азербайджанской ССР (1960 год), народный артист СССР (1973 год). Окон­чил Азербайджанскую консерваторию по клас­су Б.И. Зейд­ма­на (1946 год). В 1938-1940 годы ди­ри­жёр, в 1948-1955 годы художественный руководитель Ба­кин­ско­го те­ат­ра музыкальные ко­ме­дии . В 1955-1962 годы ди­рек­тор Азербайджанской фи­лар­мо­нии. С 1947 года пре­по­да­вал в Азербайджанской консерватории (с 1965 года профессор, в 1969-1974 годы рек­тор). Ос­но­ва твор­че­ст­ва - сим­фо­ническая му­зы­ка, в том числе 2 сим­фо­нии (1944 год, 1946 год), кар­ти­на «Ка­ра­ван» (2-я редакция, 1952 год), Увер­тю­ра (1956 год), Кон­церт для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1964 год), сюи­та «Ин­дий­ские за­рисов­ки» (1971 год). Другие со­чи­не­ния: ба­лет «Гюль­шен» (1950 год, Ба­ку), музыкальная ко­ме­дия «Ро­за» (1940 год, там же), Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1945 год), пес­ни, му­зы­ка к спек­так­лям и ки­но­филь­мам. Государственная премия СССР (1952 год). Государственная премия Азербайжданской ССР (1970 год).

Сы­но­вья Зуль­фу­га­ра - ди­ри­жё­ры Ния­зи и Чин­гиз Зуль­фу­гар ог­лы (1913-1971 годы), заслуженные артисты Азербайджанской ССР.

Сын Сул­та­на Ис­маи­л Сул­тан ог­лы (02.09.1949-25.03.2006 годы, Ба­ку), ком­по­зи­тор, заслуженный де­ятель ис­кусств Азер­байд­жа­на (2000 год), профессор Ба­кин­ской музыкальной ака­де­мии (2005 год).

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