Гаджа Мада (индонез. Gadjah Mada) (ок. 1290‒1300 ‒ ок. 1364)

Га́джа Ма́да (индонез. Gadjah Mada) (ок. 1290—1300 — ок. 1364) — государственный деятель и военачальник яванского государства Маджапахит, национальный герой Индонезии. Начальник дворцовой стражи Г. М. выдвинулся в связи с подавлением столичного мятежа в 1319. К 1331 сосредоточил в своих руках всю полноту государственной власти. Присоединил к Маджапахиту прибрежные районы о. Калимантан, часть острова Сулавеси, Молуккские и Малые Зондские о-ва, в том числе Бали, Сумбава, ряд областей Сев. Суматры, а также южной части п-ова Малакка, т. е. значительную часть современной Индонезии. Г. М. был верховным судьей, создателем судебника. Создал разветвленный аппарат центрального и провинциального управления, структура которого препятствовала сепаратизму знати. После смерти Г. М. в Маджапахите началась борьба внутри правящего дома, завершившаяся только около 1406.

Лит.: Погадаев В. А. Гаджа Мада. Величайший полководец Индонезии // Исторический лексикон XIV—XVI вв. Кн. 1. М., 2001. С. 245—253; Yamin M. Gadjah Mada, pahlawanpersatoean Noesantara. Djakarta, 1946. М. Ю. Ульянов.