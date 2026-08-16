ГАДЖА МАДА

ГАДЖА МАДА - государственный дея­тель яван­ской им­пе­рии Мад­жа­па­хит .

По­ли­тическую карь­е­ру на­чал в пе­ри­од прав­ле­ния вто­ро­го ма­ха­рад­жи Джая­на­га­ры (1309-1328 годы), от­ли­чив­шись в 1319 году в ка­че­ст­ве начальника лич­ной ох­ра­ны го­су­да­ря при по­дав­ле­нии мя­те­жа в сто­ли­це. Был воз­на­гра­ж­дён по­стом па­ти­ха (гла­вы) области Ка­ху­ри­пан (восточная часть Центральной Явы), в 1321 году на­зна­чен пра­ви­те­лем наи­бо­лее пре­стиж­ной со­сед­ней об­лас­ти - Да­ха.

В прав­ле­ние пре­ем­ни­ков уби­то­го в 1328 году Джая­на­га­ры по­зи­ции Гаджа Мада ещё бо­лее уп­ро­чи­лись. По­сле на­зна­че­ния в 1331 году пер­вым ми­ни­ст­ром Мад­жа­па­хи­та он со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках всю пол­но­ту ис­пол­нительной вла­сти, стал вто­рым ли­цом в го­су­дар­ст­ве. Ус­пеш­но про­во­дил курс на рас­ши­ре­ние тер­ри­то­рии Мад­жа­па­хи­та за счёт при­сое­ди­не­ния со­сед­них зе­мель в ост­ров­ной час­ти Юго-Восточной Азии (при­бреж­ные рай­оны острова Ка­ли­ман­тан, часть острова Су­ла­ве­си, Мо­лукк­ские и Ма­лые Зонд­ские острова, в том числе Ба­ли, Сум­ба­ва, ряд об­лас­тей Северной Су­мат­ры, а так­же южной час­ти полуострова Ма­лак­ка).

Гаджа Мада упо­ря­до­чил за­ко­но­да­тель­ст­во и на­ло­го­об­ло­же­ние, уси­лил кон­троль над эко­но­мической дея­тель­но­стью ду­хо­вен­ст­ва. Сфор­ми­ро­вал раз­ветв­лён­ный ап­па­рат центрального и про­винциального управ­ле­ния, при­ме­нив схе­му, пре­пят­ст­во­вав­шую се­па­ра­ти­ст­ским уст­рем­ле­ни­ям зна­ти: род­ст­вен­ни­ки и свой­ст­вен­ни­ки мо­нар­ха с ти­ту­лом «праб­ху» пра­ви­ли как «на­тки» («по­кро­ви­те­ли») клю­че­вых об­лас­тей, но име­ли корм­ле­ния в других рай­онах и обя­за­ны бы­ли про­жи­вать в сто­ли­це, а на мес­тах основную роль иг­ра­ли чи­нов­ни­ки. По­сле смер­ти Гаджа Мада в Мад­жа­па­хи­те на­ча­лась борь­ба внут­ри пра­вя­ще­го до­ма, осо­бен­но обо­ст­рив­шая­ся в 1387 году и за­вер­шив­шая­ся толь­ко около 1406 года.

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