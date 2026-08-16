ГАДЖА МАДА
ГАДЖА МАДА - государственный деятель яванской империи Маджапахит.
Политическую карьеру начал в период правления второго махараджи Джаянагары (1309-1328 годы), отличившись в 1319 году в качестве начальника личной охраны государя при подавлении мятежа в столице. Был вознаграждён постом патиха (главы) области Кахурипан (восточная часть Центральной Явы), в 1321 году назначен правителем наиболее престижной соседней области - Даха.
В правление преемников убитого в 1328 году Джаянагары позиции Гаджа Мада ещё более упрочились. После назначения в 1331 году первым министром Маджапахита он сосредоточил в своих руках всю полноту исполнительной власти, стал вторым лицом в государстве. Успешно проводил курс на расширение территории Маджапахита за счёт присоединения соседних земель в островной части Юго-Восточной Азии (прибрежные районы острова Калимантан, часть острова Сулавеси, Молуккские и Малые Зондские острова, в том числе Бали, Сумбава, ряд областей Северной Суматры, а также южной части полуострова Малакка).
Гаджа Мада упорядочил законодательство и налогообложение, усилил контроль над экономической деятельностью духовенства. Сформировал разветвлённый аппарат центрального и провинциального управления, применив схему, препятствовавшую сепаратистским устремлениям знати: родственники и свойственники монарха с титулом «прабху» правили как «натки» («покровители») ключевых областей, но имели кормления в других районах и обязаны были проживать в столице, а на местах основную роль играли чиновники. После смерти Гаджа Мада в Маджапахите началась борьба внутри правящего дома, особенно обострившаяся в 1387 году и завершившаяся только около 1406 года.