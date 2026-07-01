ГАДЯЧСКИЙ ДОГОВОР 1658

ГАДЯЧСКИЙ ДОГОВОР 1658 ГОДА - между украинским гетманом И.Е. Выговским и польским правительством, заключён 6 сентября в городе Гадяч.

Гадячский договор пре­ду­смат­ри­вал вклю­че­ние Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны в со­став Ре­чи Пос­по­ли­той . Украинская стар­ши­на по­лу­ча­ла шля­хет­ские при­ви­ле­гии, чис­лен­ность ка­зац­ко­го рее­ст­ро­во­го вой­ска ус­та­нав­ли­ва­лась в 60 тысяч человек (в сек­рет­ной дек­ла­ра­ции Вы­гов­ский обя­зал­ся умень­шить его до 30 тысяч человек). Пра­во­слав­но­му ду­хо­вен­ст­ву га­ран­ти­ро­ва­лась сво­бо­да бо­го­слу­же­ния, пред­ста­ви­те­лям выс­ше­го пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва пре­дос­тав­ля­лись мес­та в польском се­на­те. Се­на­тор­ские мес­та от Ки­ев­ско­го вое­вод­ст­ва за­кре­п­ля­лись ис­клю­чи­тель­но за пра­во­слав­ной шлях­той, а от Брац­лав­ско­го и Чер­ни­гов­ско­го вое­водств - по оче­ре­ди за пра­во­слав­ны­ми шлях­ти­ча­ми и ка­то­ли­ка­ми. Гадячский договор от­ве­чал ин­те­ре­сам той час­ти украинской стар­ши­ны, ко­то­рая стре­ми­лась по­лу­чить пра­ва польской шлях­ты. Польский сейм ут­вер­дил Гадячский договор, но он не при­об­рёл ре­аль­ной си­лы, так как в 1659 году в ре­зуль­та­те вы­сту­п­ле­ния ка­за­ков гет­ман Вы­гов­ский был низ­ло­жен.

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