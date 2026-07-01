ГАДЯЧСКИЙ ДОГОВОР 1658
ГАДЯЧСКИЙ ДОГОВОР 1658 ГОДА - между украинским гетманом И.Е. Выговским и польским правительством, заключён 6 сентября в городе Гадяч.
Гадячский договор предусматривал включение Левобережной Украины в состав Речи Посполитой. Украинская старшина получала шляхетские привилегии, численность казацкого реестрового войска устанавливалась в 60 тысяч человек (в секретной декларации Выговский обязался уменьшить его до 30 тысяч человек). Православному духовенству гарантировалась свобода богослужения, представителям высшего православного духовенства предоставлялись места в польском сенате. Сенаторские места от Киевского воеводства закреплялись исключительно за православной шляхтой, а от Брацлавского и Черниговского воеводств - по очереди за православными шляхтичами и католиками. Гадячский договор отвечал интересам той части украинской старшины, которая стремилась получить права польской шляхты. Польский сейм утвердил Гадячский договор, но он не приобрёл реальной силы, так как в 1659 году в результате выступления казаков гетман Выговский был низложен.