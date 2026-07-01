ГАДУЛКА

ГАДУЛКА - болгарский струн­ный смыч­ко­вый ин­ст­ру­мент ти­па лют­ни с ко­рот­кой шей­кой.

Кор­пус долб­лё­ный из цель­но­го кус­ка де­ре­ва, де­ка с дву­мя сим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ны­ми по­лу­круг­лы­ми ре­зо­на­тор­ны­ми от­вер­стия­ми. Гадулки раз­ных рай­онов Бол­га­рии раз­ли­ча­ют­ся фор­мой, ве­ли­чи­ной, ко­ли­че­ст­вом струн и на­строй­кой (тра­кий­ская, до­б­руд­жан­ская и другие). Иг­ра­ют обыч­но на 3 или 4 стру­нах, ос­таль­ные стру­ны (до 14) ре­зо­нанс­ные (болгарское «под­глас­ни­цы»); на­строй­ка за­ви­сит от жан­ра. Иг­ро­вой диа­па­зон 1,5-2 ок­та­вы . Мяг­кое не­гром­кое зву­ча­ние ин­ст­ру­мен­та обу­слов­ле­но «фла­жо­лет­ным» спо­со­бом иг­ры (ис­пол­ни­тель при­ка­са­ет­ся к стру­нам ног­тя­ми) и кон­ст­рук­ци­ей смыч­ка - лу­ко­вид­но­го, со сла­бым на­тя­же­ни­ем во­ло­са. Гадулка ис­поль­зу­ет­ся для соль­ной иг­ры или со­про­во­ж­де­ния пе­ния са­мо­го ис­пол­ни­те­ля - га­ду­ла­ра ли­бо других пев­цов; в со­ста­ве ан­самб­ля со­про­во­ж­да­ет тан­цы, в том числе хо­ро­во­ды. Ана­ло­гич­ные ин­ст­ру­мен­ты - сербская ли­ри­ца, греческие ли­ра­ки.

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