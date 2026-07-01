ГАДУЛКА
ГАДУЛКА - болгарский струнный смычковый инструмент типа лютни с короткой шейкой.
Корпус долблёный из цельного куска дерева, дека с двумя симметрично расположенными полукруглыми резонаторными отверстиями. Гадулки разных районов Болгарии различаются формой, величиной, количеством струн и настройкой (тракийская, добруджанская и другие). Играют обычно на 3 или 4 струнах, остальные струны (до 14) резонансные (болгарское «подгласницы»); настройка зависит от жанра. Игровой диапазон 1,5-2 октавы. Мягкое негромкое звучание инструмента обусловлено «флажолетным» способом игры (исполнитель прикасается к струнам ногтями) и конструкцией смычка - луковидного, со слабым натяжением волоса. Гадулка используется для сольной игры или сопровождения пения самого исполнителя - гадулара либо других певцов; в составе ансамбля сопровождает танцы, в том числе хороводы. Аналогичные инструменты - сербская лирица, греческие лираки.