ГАДСДЕНА ДОГОВОР 1853
ГАДСДЕНА ДОГОВОР 1853 ГОДА - договор о продаже части мексиканской территории США.
Подписан 30.12.1853 года американским посланником Дж. Гадсденом и государственным секретарём Министерства иностранных дел Мексики М. Дьес де Бонильей. Являлся важным этапом в развитии территориальной экспансии США в Мексике, начатой аннексией Техаса (1845 год) и договором Гуадалупе-Идальго 1848 года (смотрите Американо-мексиканская война 1846-1848 годов). Прибывший в Мексику в сентябре 1853 года, Гадсден имел задание правительства США добиться от мексиканского диктатора А. Лопеса де Санта-Аны уступки части территории для строительства железной дороги, соединяющей Атлантический и Тихий океаны. Гадсден располагал пятью вариантами проекта договора, один из которых предусматривал уступку Мексикой Соединённым Штатам всей Нижней Калифорнии, за что США были готовы заплатить до 500 млн долларов. Гадсдену было также поручено окончательно уточнить границы тех территорий, которые отходили к США по договору Гуадалупе-Идальго, и приобрести любую другую территорию, которую захочет уступить Санта-Ана.
В ходе переговоров было достигнуто соглашение о продаже Мексикой США долины Мессилья (территория между реками Колорадо, Хила и Рио-Гранде, площадь около 120 тысяч км2) за 10 млн долларов. Из них 7 млн долларов должны были быть выплачены после ратификации договора Конгрессом США и 3 млн долларов после установления окончательной границы. 25.04.1854 года Конгресс США при ратификации Гадсдена договора признал «законной» только выплату 7 млн долларов. Территория, вошедшая в состав США по Гадсдену договору, составляет южную часть современных штатов США Аризона и Нью-Мексико.