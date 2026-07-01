ГАДСДЕНА ДОГОВОР 1853

ГАДСДЕНА ДОГОВОР 1853 ГОДА - до­го­вор о про­да­же час­ти мексиканской тер­ри­то­рии США .

Под­пи­сан 30.12.1853 года американским по­слан­ни­ком Дж. Гад­сде­ном и государственным сек­ре­та­рём Министерства иностранных дел Мек­си­ки М. Дьес де Бо­нильей. Яв­лял­ся важ­ным эта­пом в раз­ви­тии тер­ри­то­ри­аль­ной экс­пан­сии США в Мек­си­ке, на­ча­той ан­нек­си­ей Те­ха­са (1845 год) и до­го­во­ром Гуа­да­лу­пе-Идаль­го 1848 года (смотрите Аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ская вой­на 1846-1848 годов). При­быв­ший в Мек­си­ку в сентябре 1853 года, Гад­сден имел за­да­ние пра­ви­тель­ст­ва США до­бить­ся от мексиканского дик­та­то­ра А. Ло­пе­са де Сан­та-Аны ус­туп­ки час­ти тер­ри­то­рии для строи­тель­ст­ва же­лез­ной до­ро­ги, со­еди­няю­щей Ат­лан­ти­че­ский и Ти­хий океа­ны. Гад­сден рас­по­ла­гал пя­тью ва­ри­ан­та­ми про­ек­та до­го­во­ра, один из ко­то­рых пре­ду­смат­ри­вал ус­туп­ку Мек­си­кой Со­еди­нён­ным Шта­там всей Ниж­ней Ка­ли­фор­нии, за что США бы­ли го­то­вы за­пла­тить до 500 млн долларов. Гад­сде­ну бы­ло так­же по­ру­че­но окон­ча­тель­но уточ­нить гра­ни­цы тех тер­ри­то­рий, ко­то­рые от­хо­ди­ли к США по до­го­во­ру Гуа­да­лу­пе-Идаль­го, и при­об­ре­сти лю­бую другую тер­ри­то­рию, ко­то­рую за­хо­чет ус­ту­пить Сан­та-Ана.

В хо­де пе­ре­го­во­ров бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние о про­да­же Мек­си­кой США до­ли­ны Мес­си­лья (тер­ри­то­рия ме­ж­ду ре­ка­ми Ко­ло­ра­до, Хи­ла и Рио-Гран­де, площадь около 120 тысяч км2) за 10 млн долларов. Из них 7 млн долларов долж­ны бы­ли быть вы­пла­че­ны по­сле ра­ти­фи­ка­ции до­го­во­ра Кон­грес­сом США и 3 млн долларов после ус­та­нов­ле­ния окон­чательной гра­ни­цы. 25.04.1854 года Кон­гресс США при ра­ти­фи­ка­ции Гадсдена договора при­знал «за­кон­ной» толь­ко вы­пла­ту 7 млн долларов. Тер­ри­то­рия, во­шед­шая в со­став США по Гадсдену договору, со­став­ля­ет южную часть современных шта­тов США Ари­зо­на и Нью-Мек­си­ко.

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