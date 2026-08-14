ГАДИЕВ СЕКА КУЦРИЕВИЧ

ГАДИЕВ СЕКА КУЦРИЕВИЧ - осетинский пи­са­тель.

Отец Ц.С. Га­дие­ва . На­чал пи­сать в 1880-е годы. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1905 году. Главные те­мы твор­че­ст­ва Гадиева - одного из за­чи­на­те­лей осетенской ху­дожественной про­зы - тя­го­ты жиз­ни осетинского кре­сть­ян­ст­ва, по­ло­же­ние жен­щи­ны в тра­диционном об­ще­ст­ве, про­из­вол чи­нов­ни­ков (рас­сказ «Азау», 1907 год, и др.). Ав­тор сборника сти­хов и ба­сен «Осе­тин­ский пас­тух» (1905 год), впи­тав­ших фольк­лор­ные тра­ди­ции. В стихотворении «Чер­мен» (1905 год) Гадиев вос­соз­дал об­раз ле­ген­дар­но­го осетинского ге­роя, вос­став­ше­го про­тив по­ме­щи­ков-ал­да­ров. На твор­че­ст­во Гадиева зна­чительное влия­ние ока­зал К. Хе­та­гу­ров.

Сочинения:

Уац­мы­сты æмбырдгонд. Дзæджыхъæу, 1947 год;

Из­бран­ное. Вла­ди­кав­каз, 1991 год.

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