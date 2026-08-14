ГАДИЕВ СЕКА КУЦРИЕВИЧ
ГАДИЕВ СЕКА КУЦРИЕВИЧ - осетинский писатель.
Отец Ц.С. Гадиева. Начал писать в 1880-е годы. Дебютировал в печати в 1905 году. Главные темы творчества Гадиева - одного из зачинателей осетенской художественной прозы - тяготы жизни осетинского крестьянства, положение женщины в традиционном обществе, произвол чиновников (рассказ «Азау», 1907 год, и др.). Автор сборника стихов и басен «Осетинский пастух» (1905 год), впитавших фольклорные традиции. В стихотворении «Чермен» (1905 год) Гадиев воссоздал образ легендарного осетинского героя, восставшего против помещиков-алдаров. На творчество Гадиева значительное влияние оказал К. Хетагуров.
Сочинения:
Уацмысты æмбырдгонд. Дзæджыхъæу, 1947 год;
Избранное. Владикавказ, 1991 год.