ГАДИЕВ ЦОМАК СЕКАЕВИЧ
ГАДИЕВ ЦОМАК СЕКАЕВИЧ - осетинский писатель, историк литературы, общественный деятель.
Сын С.К. Гадиева. Окончил Ставропольскую духовную семинарию (1903 год), Дерптский (ныне Тартуский) университет (1908 год). Один из основателей «Ирон газет» («Осетинская газета», 1906 год). Гражданская лирика Гадиева проникнута идеями борьбы против национального и социального гнёта. За участие в революционном движении в 1908 году был сослан в Сибирь, где написал цикл стихов «Тюремные записки» («Ахæстоны фыстытæй», опубликовано в 1925 году). На родину вернулся в 1917 году. Был главным редактором газеты «Растдзинад» («Правда»). Внёс значительный вклад в развитие осетинского литературного языка.
Выступил зачинателем осетинской драматургии: драма «Идущие к счастью» («Амондмæ цæуджытæ», 1928 год) - о гражданской войне; трагедия «Осетинские богатыри» («Ос-Багатар», 1929 год) - о крестьянских выступлениях в Осетии в XIV веке. В повести «Честь предков» («Фыдæлты намыс», 1931 год) описан период коллективизации в Осетии. Один из первых исследователей истории осетинской литературы, автор статей о творчестве К. Хетагурова, С. Баграева, Е.Ц. Бритаева, С.К. Гадиева.
Сочинения:
Сочинения. Орджоникидзе, 1984 год.