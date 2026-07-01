ГАДИЕВ ЦОМАК СЕКАЕВИЧ

ГАДИЕВ ЦОМАК СЕКАЕВИЧ - осетинский пи­са­тель, ис­то­рик литературы, об­щественный дея­тель.

Сын С.К. Га­дие­ва . Окон­чил Став­ро­поль­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1903 год), Дерпт­ский (ны­не Тар­ту­ский) университет (1908 год). Один из ос­но­ва­те­лей «Ирон га­зет» («Осе­тин­ская га­зе­та», 1906 год). Гражданская ли­ри­ка Гадиева про­ник­ну­та идея­ми борь­бы про­тив национального и со­ци­аль­но­го гнё­та. За уча­стие в ре­во­люционном дви­же­нии в 1908 году был со­слан в Си­бирь, где на­пи­сал цикл сти­хов «Тю­рем­ные за­пис­ки» («Ахæстоны фыстытæй», опубликовано в 1925 году). На ро­ди­ну вер­нул­ся в 1917 году. Был главным ре­дак­то­ром газеты «Рас­т­дзи­над» («Прав­да»). Внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие осетинского литературного язы­ка.

Вы­сту­пил за­чи­на­те­лем осетинской дра­ма­тур­гии : дра­ма «Иду­щие к сча­стью» («Амондмæ цæу­джы­тæ», 1928 год) - о гражданской вой­не; тра­ге­дия «Осетин­ские бо­га­ты­ри» («Ос-Ба­га­тар», 1929 год) - о кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ни­ях в Осе­тии в XIV веке. В по­вес­ти «Честь пред­ков» («Фыдæлты на­мыс», 1931 год) опи­сан пе­ри­од кол­лек­ти­ви­за­ции в Осе­тии. Один из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей ис­то­рии осетинской литературы, ав­тор ста­тей о твор­че­ст­ве К. Хе­та­гу­ро­ва, С. Баг­рае­ва, Е.Ц. Бри­тае­ва, С.К. Га­дие­ва.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. Орд­жо­ни­кид­зе, 1984 год.

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