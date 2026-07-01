Гадес (Gades/Gadis, Gavdeira, от финик. Гадир ‒ «укрепление»)

Га́дес (Gades/Gadis, Gavdeira, от финик. Гадир — «укрепление») — финикийский город на атлантическом побережье Южн. Испании. Основан на острове (потом разросся на материк) выходцами из Тира в XII в. до н. э. (археологически прослеживается с VIII в.), известен крупным святилищем Мелькарта/Геракла. Гадес богател за счет торговли с возникшим на юге Испании Тартесским цар­ством (см. Тартесс), с которым также систематически конфликтовал. На рубеже VI—V вв. во время очередной войны с тартессиями гадитане запросили помощи у Карфагена, однако прибывшие пунийцы взяли Г. штурмом. В составе Карфагенской державы Г. пользовался автономией, имел свой флот (на верфях строили торговые и боевые корабли), отряды гражданской милиции, чеканил монету. В 206 во время II Пунической войны Г. сдался римским войскам. В 49 Г. стал первым внеиталийским городом, получившим права римского муниципия (статус окончательно утвержден в 27 до н. э.).

Лит.: Циркин Ю. Б. Финикийская культура в Испании. М., 1976; Moscati S. Tra Tiro e Cadice.Temi e problemi degli studi fenici. Rome, 1989. М. Ф. Высокий.