ГАДЕС

ГАДЕС - го­род на юго-за­па­де Ис­па­нии , в ав­то­ном­ной области Ан­да­лу­сия, административный центр провинции Ка­дис.

Население 130,6 тысяч человек (2006 год); с го­ро­да­ми Хе­рес-де-ла-Фрон­те­ра, Эль-Пу­эр­то-де-Сан­та-Ма­рия, Пу­эр­то-Ре­аль, Сан-Фер­нан­до, Чик­ла­на-де-ла-Фрон­те­ра и другими об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением свыше 620 тысяч человек (свыше 50% населения провинции Ка­дис). Рас­по­ло­жен на по­лу­ост­ро­ве на бе­ре­гу Ка­дис­ской бух­ты. Со­еди­нён ско­ро­ст­ной ав­то­ма­ги­ст­ра­лью с Се­виль­ей, че­рез Аль­хе­си­рас - со Сре­ди­зем­но­мор­ской ав­то­трас­сой. Мор­ской порт (5,87 млн т гру­зов, в основном сельско-хозяйственная про­дук­ция, кон­сер­вы, стро­ительные ма­те­риа­лы; 235 тысяч пас­са­жи­ров, из них свыше 72% - тран­зит­ные; 2006 год). С 1990-х годов на­се­ле­ние Гадес со­кра­ща­ет­ся, в том числе из-за вы­со­ко­го уров­ня без­ра­бо­ти­цы (в провинции Ка­дис - один из са­мых вы­со­ких в Ис­па­нии).

Ос­но­ван около 1100 года до нашей эры фи­ни­кий­ца­ми под названием Га­дир. С конца VI века до нашей эры под вла­стью Кар­фа­ге­на . В 206 году до нашей эры, во вре­мя Пу­ни­че­ских войн , был за­воё­ван рим­ля­на­ми (стал име­но­вать­ся Га­дес; Ga­des), в 49 года до нашей эры стал римской му­ни­ци­пи­ей. В V веке нашей эры раз­ру­шен вест­го­та­ми. В 552 году по­пал под власть Ви­зан­тии . С 620 года в со­ста­ве Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 711 году за­хва­чен ара­ба­ми, в 1262 году от­воё­ван ко­ро­лём Аль­фон­со X Муд­рым. С 1263 года центр од­но­именного епи­скоп­ст­ва (в 1763 году объ­еди­не­но с епи­скоп­ст­вом Се­ута). Ис­ход­ный пункт 2-й и 4-й экс­пе­ди­ций Х. Ко­лум­ба . В XVI веке не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям пи­ра­тов, в 1587 году был раз­граб­лен английскими пи­ра­та­ми во гла­ве с Ф. Дрей­ком. Бы­ст­рый рост го­ро­да на­чал­ся в 1717 году, по­сле то­го как Се­ви­лья ли­ши­лась пра­ва мо­но­поль­ной тор­гов­ли с американскими ко­ло­ния­ми. В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн Гадес под­верг­ся оса­де (1797-1798 годы) и бом­бар­ди­ров­ке (1800 год) британских сил; с февраля 1810 года по август 1812 года оса­ж­дал­ся фран­цу­за­ми. Во вре­мя Испанской ре­во­лю­ции 1808-1814 годов ре­зи­ден­ция центральной хун­ты и уч­ре­ди­тель­ных кор­те­сов, раз­ра­бо­тав­ших Ка­дис­скую кон­сти­ту­цию 1812 года. Вос­ста­ния во­ен­ных Гадеса по­ло­жи­ли на­ча­ло испанским ре­во­лю­ци­ям 1820-1823 и 1868-1874 годов. В гражданскую вой­ну в Ис­па­нии 1936-1939 годов ис­поль­зо­вал­ся как во­енная ба­за фран­ки­ст­ских сил.

В го­ро­де со­хра­ни­лись: римский те­атр (I век до нашей эры), во­ро­та и баш­ни городских стен (XIII-XVIII веков), ук­ре­п­ле­ния конца XVI-XVIII веков, дом ад­ми­ра­ла (1690 год), Ра­ту­ша (1799-1861 годы). Сре­ди церк­вей: церковь Сан-Фе­ли­пе-Не­ри (1685-1719 годы), со­бор Святого Кре­ста (1722-1860 годы, архитектор В. Асе­ро; в крип­те - мо­ги­ла М. де Фа­льи), церковь Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Кар­мен (1737-1762 годы), церковь монастыря Сан­та-Ку­эва (конец XVIII века), церковь Сан-Хо­се (конец XVIII века, архитектор Т. Бен­ху­ме­да). Па­мят­ник кон­сти­ту­ции 1812 года (1912-1929 годы, архитектор М.Л. Оте­ро, скульп­тор А. Ма­ри­нас).

Уни­вер­си­тет Гадеса (1979 год). Му­зей Гадеса (1838 год; ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние, кар­ти­ны Ф. Сур­ба­ра­на и др.), Му­зей кор­те­сов Гадеса (1912 год; экс­по­зи­ция по­свя­ще­на при­ня­тию в 1812 году в Гадесе кон­сти­ту­ции Ис­па­нии). «Гран Те­ат­ро Фа­лья» (зда­ние 1884-1905 годов). Еже­год­но про­во­дят­ся: ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли - клас­сической му­зы­ки имени М. де Фа­льи (июнь), фольк­лор­ный (июль), фла­мен­ко (ав­густ); кар­на­вал (февраль - март). Бо­та­нический сад (в Сан-Фер­нан­до). В 2003 году про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по па­рус­но­му спор­ту. Гадес - центр ту­риз­ма. В пре­де­лах ку­рорт­но­го рай­она Кос­та-де-ла-Лус - городские пля­жи Вик­то­рия (пес­ча­ный, дли­ной около 3 км, один из са­мых про­тя­жён­ных в Ев­ро­пе), Ка­ле­та, Сан­та-Ма­рия-дель-Мар и другие.

Близ Гадеса - су­до­вер­фи («Astilleros de Puerto Real», с 1891 года; неф­те­на­лив­ные су­да, су­хо­гру­зы, пас­са­жир­ские лай­не­ры, ры­бо­ло­вец­кие су­да). Ры­бо­лов­ст­во.

В Ка­дис­ской бух­те - при­род­ный парк (1989 год; 10,5 тысяч га; ох­ра­на птиц, або­ри­ген­ной фло­ры и др.).

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