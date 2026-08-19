ГАДЕС
ГАДЕС - город на юго-западе Испании, в автономной области Андалусия, административный центр провинции Кадис.
Население 130,6 тысяч человек (2006 год); с городами Херес-де-ла-Фронтера, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Пуэрто-Реаль, Сан-Фернандо, Чиклана-де-ла-Фронтера и другими образует агломерацию с населением свыше 620 тысяч человек (свыше 50% населения провинции Кадис). Расположен на полуострове на берегу Кадисской бухты. Соединён скоростной автомагистралью с Севильей, через Альхесирас - со Средиземноморской автотрассой. Морской порт (5,87 млн т грузов, в основном сельско-хозяйственная продукция, консервы, строительные материалы; 235 тысяч пассажиров, из них свыше 72% - транзитные; 2006 год). С 1990-х годов население Гадес сокращается, в том числе из-за высокого уровня безработицы (в провинции Кадис - один из самых высоких в Испании).
Основан около 1100 года до нашей эры финикийцами под названием Гадир. С конца VI века до нашей эры под властью Карфагена. В 206 году до нашей эры, во время Пунических войн, был завоёван римлянами (стал именоваться Гадес; Gades), в 49 года до нашей эры стал римской муниципией. В V веке нашей эры разрушен вестготами. В 552 году попал под власть Византии. С 620 года в составе Вестготского королевства. В 711 году захвачен арабами, в 1262 году отвоёван королём Альфонсо X Мудрым. С 1263 года центр одноименного епископства (в 1763 году объединено с епископством Сеута). Исходный пункт 2-й и 4-й экспедиций Х. Колумба. В XVI веке неоднократно подвергался нападениям пиратов, в 1587 году был разграблен английскими пиратами во главе с Ф. Дрейком. Быстрый рост города начался в 1717 году, после того как Севилья лишилась права монопольной торговли с американскими колониями. В период наполеоновских войн Гадес подвергся осаде (1797-1798 годы) и бомбардировке (1800 год) британских сил; с февраля 1810 года по август 1812 года осаждался французами. Во время Испанской революции 1808-1814 годов резиденция центральной хунты и учредительных кортесов, разработавших Кадисскую конституцию 1812 года. Восстания военных Гадеса положили начало испанским революциям 1820-1823 и 1868-1874 годов. В гражданскую войну в Испании 1936-1939 годов использовался как военная база франкистских сил.
В городе сохранились: римский театр (I век до нашей эры), ворота и башни городских стен (XIII-XVIII веков), укрепления конца XVI-XVIII веков, дом адмирала (1690 год), Ратуша (1799-1861 годы). Среди церквей: церковь Сан-Фелипе-Нери (1685-1719 годы), собор Святого Креста (1722-1860 годы, архитектор В. Асеро; в крипте - могила М. де Фальи), церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен (1737-1762 годы), церковь монастыря Санта-Куэва (конец XVIII века), церковь Сан-Хосе (конец XVIII века, архитектор Т. Бенхумеда). Памятник конституции 1812 года (1912-1929 годы, архитектор М.Л. Отеро, скульптор А. Маринас).
Университет Гадеса (1979 год). Музей Гадеса (1838 год; археологическое собрание, картины Ф. Сурбарана и др.), Музей кортесов Гадеса (1912 год; экспозиция посвящена принятию в 1812 году в Гадесе конституции Испании). «Гран Театро Фалья» (здание 1884-1905 годов). Ежегодно проводятся: международные фестивали - классической музыки имени М. де Фальи (июнь), фольклорный (июль), фламенко (август); карнавал (февраль - март). Ботанический сад (в Сан-Фернандо). В 2003 году проходил чемпионат мира по парусному спорту. Гадес - центр туризма. В пределах курортного района Коста-де-ла-Лус - городские пляжи Виктория (песчаный, длиной около 3 км, один из самых протяжённых в Европе), Калета, Санта-Мария-дель-Мар и другие.
Близ Гадеса - судоверфи («Astilleros de Puerto Real», с 1891 года; нефтеналивные суда, сухогрузы, пассажирские лайнеры, рыболовецкие суда). Рыболовство.
В Кадисской бухте - природный парк (1989 год; 10,5 тысяч га; охрана птиц, аборигенной флоры и др.).