ГАДЕЛЬШИН ХАМИТ ГАБДУЛЛОВИЧ

Хамит Габдуллович Гадельшин родился 10 июня 1923 года в селе Аитово (ныне – Бижбулякский район Башкортостана ) в семье крестьянина. По национальности татарин. Окончил семь классов школы.

В августе 1941 года Гадельшин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Фрунзенским городским военным комиссариатом Киргизской ССР. Окончил курсы радиотелеграфистов. С 10 октября 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал на Южном, Юго-Западном, Закавказском, Северо-Кавказском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах.

К осени 1943 года сержант Хамит Габдуллович Гадельшин воевал старшим радиотелеграфистом радиостанции «РБМ» 1449-й отдельной роты связи 31-й стрелковой дивизии. Отличился во время битвы за Днепр . 26 сентября 1943 года он вместе с передовыми частями 75-го стрелкового полка, под шквальным вражеским обстрелом, под светом немецких прожекторов переправился через реку со своей радиостанцией в районе села Сошиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР. При переправе лодка была разбита, а начальник рации получил ранение, но Гадельшин на руках вынес оборудование на берег, добрался до полкового командного пункта и установил связь с наблюдательным пунктом командира дивизии, чем дал возможность управлять боем. В условиях полного отсутствия телефонной связи, под шквальным огнём противника он бессменно работал на рации в течение тринадцати часов, пока не подошли резервные радисты. 27 октября 1946 года командир 1449-й отдельной роты связи капитан Гаджибеков представил Гадельшина к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны Гадельшин продолжил службу в Советской Армии, служил на командных должностях в различных частях войск связи. Окончил Ленинградское военное училище связи, а в 1952 году - Военную академию связи имени С. М. Будённого. В 1969 году в звании полковника Гадельшин был уволен в запас. Проживал в городе Фрунзе (с 1991 года – Бишкек), работал военруком в одном из профессионально-технических училищ, затем преподавал во Фрунзенском техникуме связи. Умер 10 января 2000 года.