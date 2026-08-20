ГАДЕ НИЛЬС
ГАДЕ НИЛЬС - датский композитор, скрипач, педагог, дирижёр.
Учился у Ф.Т. Вексшалля (скрипка), А.П. Берггрена и К.Э.Ф. Вайсе (теория музыки, композиция). В 1834-1838 годы играл в оркестре Королевской капеллы, затем выступал с концертами в Швеции и Норвегии. Признание композитору принесла оркестровая увертюра «Отзвуки Оссиана» (1840 год). Положительный отзыв Ф. Мендельсона на 1-ю симфонию (1842 год) повлёк за собой приглашение Гаде в оркестр лейпцигского «Гевандхауза» в качестве 2-го дирижёра (в 1847-1848 годы главный дирижёр). В 1850-1890 годы Гаде руководил обществом «Музикфоренинген» в Копенгагене, продирижировал там премьерами некоторых своих сочинений. В 1862 году дирижёр Королевского оркестра. В 1866 году вместе с Й.П.Э. Хартманом и Х.С. Паулли основал консерваторию в Копенгагене, директором которой был до конца жизни.
Гаде - наиболее значительный датский композитор XIX века, виднейший представитель датского музыкального романтизма. Стилистически близкая сочинениям Р. Шумана и Ф. Мендельсона, музыка Гаде отличается северной суровостью. Среди лучших сочинений: баллада для солистов, хора и оркестра «Дитя эльфов» (1853 год), оркестровая увертюра «Гамлет» (1861 год), 8-я симфония (1871 год). Гаде оказал существенное влияние на развитие музыкальной культуры Дании и Скандинавии.
Сочинения:
Works-Werke. Cph.;
Kassel, 1995-2005-. Seria 1-3.