ГАДЕ НИЛЬС

ГАДЕ НИЛЬС - датский ком­по­зи­тор, скри­пач, пе­да­гог, ди­ри­жёр.

Учил­ся у Ф.Т. Векс­шал­ля (скрип­ка), А.П. Бер­гг­ре­на и К.Э.Ф. Вай­се (тео­рия му­зы­ки, ком­по­зи­ция). В 1834-1838 годы иг­рал в ор­ке­ст­ре Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы, за­тем вы­сту­пал с кон­цер­та­ми в Шве­ции и Нор­ве­гии. При­зна­ние ком­по­зи­то­ру при­нес­ла ор­ке­ст­ро­вая увер­тю­ра «От­зву­ки Ос­сиа­на» (1840 год). По­ло­жи­тель­ный от­зыв Ф. Мен­дель­со­на на 1-ю сим­фо­нию (1842 год) по­влёк за со­бой при­гла­ше­ние Гаде в ор­кестр лейп­циг­ско­го « Ге­ванд­хау­за » в ка­че­ст­ве 2-го ди­ри­жё­ра (в 1847-1848 годы главный ди­ри­жёр). В 1850-1890 годы Гаде ру­ко­во­дил обществом «Му­зик­фо­ре­нин­ген» в Ко­пен­га­ге­не, про­ди­ри­жи­ро­вал там пре­мье­ра­ми не­ко­то­рых сво­их со­чи­не­ний. В 1862 году ди­ри­жёр Ко­ро­лев­ско­го ор­ке­ст­ра. В 1866 году вме­сте с Й.П.Э. Харт­ма­ном и Х.С. Па­ул­ли ос­но­вал кон­сер­ва­то­рию в Ко­пен­га­ге­не, ди­рек­то­ром ко­то­рой был до кон­ца жиз­ни.

Гаде - наи­бо­лее зна­чительный датский ком­по­зи­тор XIX века, вид­ней­ший пред­ста­ви­тель датского музыкального ро­ман­тиз­ма. Сти­ли­сти­че­ски близ­кая со­чи­не­ни­ям Р. Шу­ма­на и Ф. Мен­дель­со­на, му­зы­ка Гаде от­ли­ча­ет­ся се­вер­ной су­ро­во­стью. Сре­ди луч­ших со­чи­не­ний: бал­ла­да для со­лис­тов, хо­ра и ор­ке­ст­ра «Ди­тя эль­фов» (1853 год), ор­ке­ст­ро­вая увер­тю­ра «Гам­лет» (1861 год), 8-я сим­фо­ния (1871 год). Гаде ока­зал су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие музыкальной куль­ту­ры Да­нии и Скан­ди­на­вии.

Сочинения:

Works-Werke. Cph.;

Kassel, 1995-2005-. Seria 1-3.

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