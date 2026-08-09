ГАДАРА

ГАДАРА - правитель, превративший Аксумское царство в сильную красноморскую державу; вместе с преемниками заложил геополитическую основу для его быстрой христианизации в IV веке.

Его правление приблизительно датируют началу III века. Активно включился в борьбу за гегемонию над Южной Аравией, которую уже около 100 лет вели крупнейшие государства этого региона: Саба, Химьяр и Хадрамаут. Заключив союз с сабейским царем Алханом Нахфаном на рубеже II-III веков (CIH 308), способствовал формированию сабейско-хадрамаутско-аксумской коалиции против Химьяра, которая оказалась недолговечной. Когда новый сабейский царь Шар Аутар, сын Алхана Нахфана, направил посольство к Гадару, речь шла уже не о союзе, а о попытке избежать вооруженного конфликта. Несмотря на дипломатические усилия, столкновения аксумитов и сабейцев происходили в Наджране, а также в северо-западном и западном районах Йеменских гор. В это же время или несколько позже аксумский полководец Байга (bygt), носивший титул «сын негуса» и, по-видимому, являвшийся сыном и наследником Гадары, занял химьяритскую столицу Зафар, но вскоре был выбит оттуда. Базой для боевых действий аксумитов стало красноморское побережье Йемена (так называемая Тихама), где ряд территорий перешел, очевидно, под их постоянный контроль. Политику Гадара в Южной Аравии продолжили сменившие его на престоле цари Аксума.

Титул «царь абиссинцев (хабаша) и аксумитов», под которым Гадара известен в одной из сабейских надписей (Ja 631/13), вероятно, указывает на 2 основных этнических элемента, составлявшие ядро Аксумского царства в тот период. Однако более краткая раннегеэзская титулатура Гадара - «негус Аксума» - подобную информацию в себе не несет.

Надпись RIE 180 на сакральном объекте (скипетре) из Адди-Галамо, в которой приведена эта титулатура, содержит единственное упоминание Гадара в аксумской эпиграфике и считается одним из самых ранних текстов на геэзе. Таким образом, именно при Гадаре этот язык, впоследствии ставший литургическим языком Эфиопской Церкви , наряду с греческим получает в Аксуме статус официального. К сожалению, RIE 180 пока не поддается удовлетворительному истолкованию из-за отсутствия аналогичных контекстов: встречающиеся в ней имена собственные 'rg и lmq одни исследователи склонны интерпретировать как имена божеств (причем 2-е - как искаженную форму имени главного сабейского бога Алмакаха), другие - как названия горных проходов, занятых Гадаром.

Исторические источники:

CIH 308 // CIS 4. T. 1. P. 323-332;

Ja 631 // Jamme A. Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqоs (Mârib). Baltimore, 1962. P. 132-134;

RIE 180 // Bernard E., Drewes A. J., Schneider R. Recueil des inscriptions de l'Éthiopie des périodes pré-axoumite et axoumite. P., 1991. T. 1. P. 219-220;

T. 2. Pl. 89.

© Православная энциклопедия