ГАДАР

ГАДАР - пар­тия ра­ди­каль­но­го кры­ла индусских на­цио­на­ли­стов в эмиг­ра­ции.

В персидском с хин­ди и панд­жа­би - га­дар, гха­дар, гадр, гхадр (вос­ста­ние). Соз­да­на в 1913 году в городе Сан-Фран­ци­ско (США). Ос­но­ва­тель - Л. Хар­да­ял. Опи­ра­лась пре­имущественно на ин­ду­сов и сик­хов - вы­ход­цев из Пенд­жа­ба . Ста­ви­ла сво­ей це­лью свер­же­ние британского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства в Ин­дии пу­тём воо­руженного вос­ста­ния. Вы­пус­ка­ла од­но­именное пе­рио­дическое из­да­ние, по­пу­ляр­ное в эмиг­рант­ских кру­гах. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны штаб-квар­ти­ра Гадар бы­ла пе­ре­не­се­на в Бер­лин. Гадар по­лу­ча­ла под­держ­ку со сто­ро­ны германских вла­стей, фор­ми­ро­ва­ла от­ря­ды бое­ви­ков из индийских эмиг­ран­тов и пе­ре­прав­ля­ла их на полуостров Ин­до­стан. В начале 1915 года ею бы­ло под­го­тов­ле­но воо­руженное вос­ста­ние в Бен­га­лии и Пенд­жа­бе, важ­ная роль в ко­то­ром от­во­ди­лась си­пай­ским пол­кам. Од­на­ко за­го­вор был рас­крыт, уча­ст­ни­ки бое­во­го под­по­лья аре­сто­ва­ны и пре­да­ны су­ду, мно­гие каз­не­ны. К 1917 году пар­тия фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние. Чле­ны Гадар, из­бе­жав­шие ре­прес­сий, примк­ну­ли в даль­ней­шем к Ком­му­ни­стической пар­тии Ин­дии ли­бо по­ки­ну­ли пре­де­лы Британской Ин­дии. Сам Хар­да­ял эмиг­ри­ро­вал в Ев­ро­пу, за­тем в США.

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