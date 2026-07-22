ГАДАЛОВЫ

Основатель династии

Родоначальником купеческой фамилии Гадаловых считается бывший крепостной крестьянин Герасим Петрович. Родился он в 1804 г. в дер. Рябиницы Владимирской губернии. Накопив необходимую сумму, он сумел выкупиться и начать свое дело. Продавал золотые и серебряные украшения в Канске, а в 1853 г. основал свою торговую компанию и уже в 1863 г. записался купцом 1-й гильдии. В 1870-е гг. Герасим Петрович перебрался в Красноярск. Здесь он вел торговлю вином, мануфактурой. Занялся золотодобычей. Организовывал доставку еды на прииски. Умер в 1876 г. в Канске.

Продолжатели отцовского дела

Продолжателем дела Герасима Петровича стал его сын Николай. Родился он в 1835 г. предположительно в дер. Рябиницы. Трудился вместе с отцом. Жил в Канске, затем в конце 1850-х гг. оказался в Красноярске. Сферой интересов Г. стала городская недвижимость, которую он скупал, мануфактурная торговля, продажа галантереи, бакалеи, мебели, вина и ювелирных украшений. В 1883 г. организовал пароходство по Енисею. С 1889 г. действовал торговый дом, основанный Николаем Герасимовичем. В 1890 г. Г. и Е.А. Жернаков организовали Сибирскую акционерную компанию срочного буксирно-пассажирского пароходства по Енисею, Оби и Иртышу.

Привлекала Г. и общественная работа. Исполнял обязанности старосты Покровской церкви в Красноярске, гласного городской думы. С 1881 г. – потомственный почетный гражданин.

Еще один из сыновей Герасима Петровича – Иван родился в 1840 г. так же в дер. Рябиницы. Продолжил семейное дело, увлекшись торговлей в Канске. За свои труды удостоился потомственного почетного гражданства, перешел в купечество 1-й гильдии. С 1897 г. – статский советник.

С 1881 г. организовал продажу ювелирных изделий в Красноярске. Собственник четырнадцати магазинов в Томске, Красноярске, Канске, Енисейске. Продавал разнообразную продукцию. Основатель торговой компании «И.Г. Гадалов и сыновья». Сам Г. исполнял обязанности словесного судьи и городского головы в Канске.

Потомки

Николай Николаевич – сын Николая Герасимовича также продолжил семейные традиции. Родился он в 1862 г. в Красноярске. Здесь же начал свое дело. Вошел в 1-ю купеческую гильдию. С 1898 г. действовало его собственное пароходство, с 1903 г. – Александровская золотопромышленная компания. В 1915 г. Г. и Н.И. Савельев образовали Азиатское золотопромышленное акционерное общество. С 1917 г. – глава Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и торговли.

Не чужда была Г. и общественная жизнь. Он исполнял должности гласного Красноярской городской думы, депутата Государственной думы III созыва.

Петр Иванович – сын Ивана Герасимовича, 1867 г. рожд. Место рождения - Канск. Продолжил торговые традиции семьи в Красноярске. Купец 1-й гильдии. Его имущество было весьма обширно. Он владел торговым домом, фабриками и заводами и др. Занимался общественными делами. Входил в правление страхового общества, был гласным Красноярской городской думы.