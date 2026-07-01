ГАДАЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Первые самостоятельные шаги

Николай Николаевич родился 21 марта 1862 г. в Красноярске. Происходил из купцов. Получил блестящее образование. Обучался в Красноярской мужской гимназии.

Являясь представителем известной торговой династии Гадаловых, Г. решил продолжить семейное дело. Первоначально он трудился в компании своего отца, однако скоро стал заниматься торговлей самостоятельно.

В двадцать лет записался в купцы 1-й гильдии. Вел торговлю с европейскими торговыми компаниями.

Собственный бизнес

Сферой интересов Г. была золотодобыча. В Новой Зеландии Г. приобрел плавучую драгу, на которую было проведено электричество. В 1898 г. было открыто акционерное товарищество «Драга». Начатое Г. дело приносило предпринимателю большую прибыль. Благодаря компании Г. был преобразован целый район. Здесь были оборудованы грунтовые дороги, начал развиваться Минусинский горный край.

Особый интерес Г. вызывало пароходство по Енисею, продолжив тем самым дело отца. В 1899 г. Г. открыл собственное пароходство. Успешность предприятия доказывалась тем, что пароходы компании совершали многочисленные плавания по Енисею от Минусинска до Диксона.

В 1906 – 1908 гг. Г. предпринял поездку по Европе. В результате поездки было открыто промышленное общество «Сибирский графит».

В 1915 г. Г. и Н.И. Савельев организовали «Азиатское золотопромышленное акционерное общество». В 1917 г. Г. создал «Сибирское акционерное общество пароходства, промышленности и торговли», которое действовало вплоть до 1920 г.

Общественная жизнь

Был активным участником общественной жизни. Исполнял обязанности гласного городской думы. Предпринял попытку избрания в общероссийскую Думу. Закончились неудачей попытки Г. быть избранным Красноярским городским головой.

При Советской власти

С приходом большевиков к власти Г. вместе с семьей подвергся репрессиям. Чудом избежал расстрела. Был вынужден покинуть Красноярск и перебрался в Ленинград.

Умер Г. в июле 1932 г. в Ленинграде.

Благотворительное дело

Г. любил рисовать. Проводил на своих заводах эксперименты по выплавке чугуна.

Жертвовал средства на церкви, театр, школу, детский приют. В 1912 г. соорудил кинотеатр. Финансировал археологические экспедиции. Долгие годы исполнял обязанности старосты Покровской церкви.