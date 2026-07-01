ГАДАЛОВ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ

Кто такой Гадалов?

Точная дата рождения Николая Герасимовича неизвестна. Исторические источники говорят о дате 1835 г. Точное место рождения доподлинно не установлено. Согласно данным, Г. родился во Владимирской губернии, однако точное место так же не установили. В качестве места рождения указываются либо дер. Рябиницы, либо г. Ковров и его окрестности (маловероятно). Был сыном основателя династии Гадаловых Герасима, бывшего крепостного князя Шаховского.

Первые торговые успехи

Отец Г. занимался торговлей. Последовал этому пути и сын. Первые шаги в торговле Г. начал в Канске, однако уже вскоре перебрался в Красноярск. Сферой интересов Г. были золотая промышленность, виноторговля. Г. был собственником нескольких складов. Торговал самыми различными товарами.

В 1880-х гг. Г. приобрел два парохода и баржи, которые следовали по Казачинским порогам. Именно они положили начало регулярному коммерческому судоходству по Енисею. К 1889 г. относится организация Г. на реке собственного пароходства. Он сам выступил одним из создателей «Сибирской акционерной компании срочного буксирно-пассажирского пароходства по рекам Енисею, Оби и Иртышу». В Красноярске была построена пристань для причаливания судов.

В 1889 г. последовало открытие торгового дома Г.

Общественная и благотворительная деятельность

Гласный Красноярской городской думы. Являлся попечителем женской гимназии. Финансировал сооружение мужской гимназии. Член Синельниковского благотворительного общества и Российского общества Красного Креста.

На протяжении многих лет исполнял обязанности старосты Покровской церкви.

Торговый дом Г. стал достопримечательностью Красноярска. Именно здесь в 1891 г. бывал цесаревич Николай Александрович.

Умер Г. 21 февраля 1898 г. в Красноярске.

Семья

Супруга – Евдокия Михайловна Гадалова.

Семейное дело Г. продолжали его сыновья – Александр и Николай. Кроме сыновей у Г. была дочь Ольга (скончалась в 1882 г.).

Согласно завещанию Г. его супруга получала нажитые капиталы. Однако на капиталы претендовали и сыновья. После двух судебных разбирательств вдова проиграла дело. Спор фактически длился вплоть до Первой мировой войны. Позднее из-за долгов и экономического кризиса имущество Гадаловых в Красноярске частично перешло в управление П.Е. Шмандина.