Гад (швед. Gadh), Хемминг (ок. 1450, Хоссму ок. г. Кальмар ‒ 16.02.1520, замок Расеборг, Финляндия)

Гад (швед. Gadh), Хе́мминг (ок. 1450, Хоссму ок. г. Кальмар — 16.02.1520, замок Расеборг, Финляндия) — шведский религиозный и государ­ственный деятель. В 1571—1573 учился в университете Ростока. В 1479 стал секретарем влиятельного епископа Линчепинга Хенрика Тидемана, сблизился с правителем Швеции Стеном Стуре. В 1501 избран епископом епархии Линчепинга, но не был утвержден Римским папой. Был одним из руководителей шведского сопротивления попыткам датского короля Кристиана II установить полный контроль над Швецией. Участвовал в военных действиях против сторонников унии с Данией, в частности, в осаде замка Кальмар. В 1479—1500 был представителем Стена Стуре в Риме. В 1510–1512 — посол Швеции в Любеке. В 1503 обеспечил сокрытие внезапной кончины Стена Стуре, что позволило прийти к власти его племяннику — Сванте Нильссону Стуре — до того, как противники семьи Стуре смогли организоваться. После начала мирных переговоров в 1518 вместе с несколькими знатными шведами был отправлен датчанами в качестве заложника в Копенгаген, где перешел на их сторону. В 1520 помог Кристиану II овладеть Стокгольмом, однако попал в немилость, сослан в Финляндию, где по приказу короля обезглавлен.

Лит.: Bergström R. Studier till den stora krisen i Nordens historia 1517—1523. Uppsala, 1943; Carlsson G. Hemming Gadh, en statsman och prelat frа.n Sturetiden. Uppsala, 1915; Hans Brask: Biskop mellan påvemakt och kungamakt. Stockholm, 2013. В. В. Рогинский.