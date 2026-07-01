Гацисский (Гацисский; Дахнович-Гациский), Александр Серафимович (30.05[11.06].1838, Рязань ‒ 27.04[09.05].1893, Нижний Новгород)

Гаци́сский (Гаци́сский; Дахно́вич-Гаци́ский), Александр Серафимович (30.05[11.06].1838, ­Рязань — 27.04 [09.05].1893, Нижний Нов­го­род) — историк, статистик, основоположник нижегородского краеведения, писатель. Надворный советник. С 1847 жил в Нижнем Новгороде. В 1861 окончил юридический факультет Казанского университета. С 1861 — чиновник особых поручений при нижегородском губернаторе (см. Чиновничество в России). С 1877 — гласный уездного и губернского земств, в 1879—1881 — заместитель председателя губернской земской управы. С 1879 — гласный город­ской думы, с 1881 — член городской управы и заступающий место городского головы. Учредитель Общества грамотности и ремесленного училища. В 1865—1893 (с перерывом в 1878—1879) секретарь губернского статистического комитета. Инициатор создания и с 1887 — председатель губернской ученой архивной комиссии. Под руководством Г. выходили «Труды НГУАК». Один из учредителей Общества археологии, истории и этнографии при Казан­ском университете. Член-основатель ОИДР при Московском университете (1887). Издал 10 томов «Нижегородских сборников» (1867—1890), автор путеводителя по Нижнему Новгороду, исследований о нижегородском театре, школьном деле, выдающихся земляках. В 1862—1866 — редактор «Нижегородских губернских ведомостей», в 1863—1872 — «Нижегородского справочного ярмарочного листка». Г., которого называли «пионером провинциальной печати», опубликовал около 400 статей и литературных трудов.

Соч.: Нижегородский сборник. ­В 10-ти тт. Н. Новгород, 1867—1890; Нижегородский летописец: очерки. Н. Новгород, 2001.

Лит.: Галай Ю. Г. Цензурные мытарства краеведа // Галай Ю. Г. Книжный Нижний. Нижний Новгород, 2007. С. 177—191; Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 531—532. И. В. Чувилова.