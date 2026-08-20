ГАБСБУРГИ (HABSBURGER)

Габсбурги – влиятельная и могущественная европейская династия. С 1282 года – правители Австрии, с 1438 года с небольшими перерывами – императоры Священной Римской империи .

Представители династии также являлись королями Чехии (1306-1307, 1437-1439, 1453-1457, 1526-1618, 1621-1918 гг.); Венгрии (1437-1439, 1445-1457, 1526-1918 гг.); Хорватии (1437-1439, 1445-1457, 1526-1918 гг.); Испании (1516-1700 гг.); Португалии (1580-1640 гг.) и пр.

Основатель династии – Гунтрам Богатый (ок. 930-990) - граф Мури и Брейсгау, граф Эльзаса, Зундгау, а также Альтенбурга, Аргау. Первое упоминание о Габсбургах относится к 952 году, когда император Оттон I Великий конфисковал за измену у Гунтрама часть владений.

Внук Гунтрама Радбот (ок. 985-1035) построил замок Габсбург на реке Аре, от которого династия получила имя. Радбот первым из Габсбургов получил наследственный титул графа. Его потомки расширили свои владения за счет части Эльзаса и северной Швейцарии. К середине XIII века Габсбурги стали одним из крупнейших знатных родов на юге Германии.

В середине XIII века произошло разделение родовых земель между детьми графа Рудольфа II. Основной линией Габсбургов считаются потомки Альбрехта IV, а наследники Рудольфа III получили титул графов Габсбург-Лауфенбург. Лауфенбургская линия пресеклась в 1460 году.

Стремительный взлет династии произошел при герцоге Рудольфе I (1218-1291), сыне Альбрехта IV, который стал королем Германии в 1273 году. Он присоединил к своим владениям княжество Кибург, герцогство Австрия и Штирия, которые стали основой родовых земель Габсбургов. Сын Рудольфа - Альбрехт I – получил титул герцога Австрии.

В XIV веке к владениям Габсбургов были присоединены Каринтия (1335) и Тироль (1365). Представители династии занимали престол Германского королевства (Альбрехт I в 1298-1308 гг., Фридрих I в 1325-1330 гг.) и королевства Чехия (Рудольф III в 1306-1307 гг.).

В 1356 году Карл IV издал «Золотую буллу» , согласно которой Австрийские герцоги не вошли в коллегию выборщиков. В ответ на это в 1358 году герцог Австрии Рудольф IV выпустил сборник поддельных документов под названием «Большая привилегия» (Privilegium Maius), содержащий особые права герцогов Австрии и закрепляющие ее фактическую независимость. Карл IV не признал Привилегию, однако она создала предпосылки для обособления Австрийской монархии от Империи. Этому также способствовала потеря ядра габсбургских владений на севере и в центре Швейцарии в 1386 году.

В 1379 году родовые владения Габсбургов разделились между сыновьями Рудольфа IV. Альбрехт III получил герцогство Австрия, Леопольд III – Штирию, Каринтию, Крайну, Тироль и Переднюю Австрию. В 1457 году Альбертинская линия пресеклась, и Австрийское герцогство перешло под власть Фридриха V из Леопольдинской линии.

В 1406 году наследники Леопольда III разделили свои владения. Появились Штирийская (Эрнст) и Тирольская (Фридрих IV) ветви. Сын Эрнста Фридрих V в 1440 году был избран королем Германии (под именем Фридрих III), а в 1452 году стал императором. В 1477 году ему удалось присоединить к владениям Габсбургов Нидерланды, Люксембург и Франш-Конте. В 1453 году Фридрих утвердил новый титул австрийского монарха - эрцгерцог.

В 1490 году владения Тирольской ветви отошли к эрцгерцогу Австрии Максимилиану I , который остался единственным мужским представителем династии. Это воссоединило родовые земли Габсбургов. В 1496 году был заключен брак между сыном Максимилиана Филиппом Бургундским и наследницей Испании Хуаны Арагонской. Их сын – будущий император Карл V – стал наследником огромной империи, которая также включала в себя Сицилийское королевство и испанские колонии в Новом свете.

В 1519 году Карл стал императором Священной Римской империи. В 1521 году произошло последнее крупное укрепление династических владений Габсбургов – брат Карла V Фердинанд женился на дочери Владислава II Анне Ягелонской, слав королем Богемии и Венгрии. В 1522 году Карл V подписал Брюссельское соглашение, завещав австрийские земли своему брату Фердинанду. Владения Карла в Испании, Италии и Нидерландах унаследовал его сын Филипп.

В 1580 году Филипп II присоединил к испанским владениям португальскую корону со всеми заморскими территориями, но проиграл в войне с Соединенными провинциями, потеряв северные Нидерланды. В 1700 году со смертью Карла II испанская ветвь Габсбургов угасла.

Младшая ветвь дома Габсбургов – потомки Фердинанда I и Анны Ягеллонской - сохранила за собой имперский престол. В начале XVII века младшие ветви рода получили в управление Штирию и Тироль. После смерти Рудольфа II, который не оставил после себя наследников, короны Габсбургов отошли к представителю штирийской ветви – Фердинанду II.

По итогам Вестфальского мира 1648 года Габсбурги потеряли свои владения в Эльзасе. По итогам Пиренейского мира 1659 года французам отошла часть испанских Нидерландов, включая Артуа.

Новая консолидация наследственных земель произошла при императоре Леопольде I, который правил с 1658 по 1705 гг.: он присоединил владения тирольской ветви. В 1711 году сын Леопольда Карл остался единственным Габсбургом мужского пола. Это поставило династию под угрозу. В 1713 году Карл VI издал закон о престолонаследии – Прагматическую санкцию – по которой престол переходил его дочерям. В 1736 году дочь Карла Мария Терезия вышла замуж за герцога Лотарингского Франца Стефана. В результате разгоревшейся войны за австрийское наследство им удалось удержать свои владения, а династия стала именоваться Габсбургско-Лотарингским домом.

В 1804 году Священная Римская империя распалась, а на ее руинах возникла Австрийская империя, которая осталась за домом Габсбургов. В XIX веке Габсбургско-Лотарингский дом распался на пять основных ветвей: Императорскую (потомки последнего императора Священной Римской империи и первого австрийского императора Франца II), Тосканскую (потомки младшего брата Франца II, Фердинанда Австрийского), Тешенскую (наследники брата Франца II, эрцгерцога Карла Иоганна), Венгерскую (потомки шестого брата Франца II, эрцгерцога Иосифа) и Моденскую (потомки эрцгерцога Фердинанда Австрийского и его сына Франческо IV д’Эсте).

Иллюстрации:

Неизвестный автор. «Габсбургский павлин» с гербами габсбургских владений (1555);

Неизвестный художник. Портрет Рудольфа IV Австрийского (ок. 1360/65);

Ганс Бургкмайр. Портрет императора Фридриха III (кон. XV – нач. XVI в.);

Альбрехт Дюрер. Портрет Максимилиана I (1519);

Софонисба Ангиссола. Портрет императора Филиппа II (1565);

Бенджамин фон Блок. Император Леопольд I (1672);

Леопольд Купельвизер. Портрет императора Австрии Франца I (ок. 1830).

Автор статьи: Перепечкин К. В.