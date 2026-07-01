ГАБРИЛОВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ
ГАБРИЛОВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ - русский кинодраматург, прозаик, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969 год).
Герой Социалистического Труда (1979 год). В 1918-1920 годы учился на юридическом факультете МГУ (не окончил). Печатался как прозаик с 1921 года. Один из основоположников отечественной кинодраматургии. Дебютировал в кино сценарием фильма «Последняя ночь» (1937 год, режиссер Ю. Я. Райзман).
Автор сценариев фильмов «Машенька» (совместно с С. А. Ермолинским, 1939 год; фильм - 1942 года, режиссер Райзман; Государственная премия СССР, 1943 год), «Мечта» (1943 год), «Убийство на улице Данте» (1956 год, оба - режиссер и соавтор сценария М. И. Ромм), «Коммунист» (1958 год, режиссер Райзман), «Ленин в Польше» (1966 год, режиссер С. И. Юткевич; Государственная премия СССР, 1967 год), «В огне брода нет» (1968 год), «Начало» (1970 год, оба - режиссер и соавтор сценария Г. А. Панфилов), «Монолог» (1973 год, режиссер И. А. Авербах), «Ленин в Париже» (1981 год, режиссер Юткевич; Государственная премия СССР, 1983) и др.
Для творчества Габриловича характерен интерес к «простому» человеку в сочетании с поэтизацией обыденного: его герои нередко заняты поиском исключительного в повседневности. Первые сценарии Габриловича подвергались критике за отсутствие эпического размаха, однако присущая им сосредоточенность на человеческих переживаниях позволила Габриловичу психологически достоверно передать атмосферу эпохи. С 1948 года преподавал во ВГИКе (с 1962 года профессор).
По книге Габриловича «Четыре четверти» (1975 год) поставлен фильм «Объяснение в любви» (1978 год, режиссер Авербах). В последние годы жизни работал над книгой воспоминаний «Клочки» (не закончил). Награждён 2 орденами Ленина (1967 год, 1979 год).