ГАБРИЛОВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ

ГАБРИЛОВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ - русский ки­но­дра­ма­тург, про­за­ик, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1969 год).

Ге­рой Социалистического Тру­да (1979 год). В 1918-1920 годы учил­ся на юри­дическом факультете МГУ (не окон­чил). Пе­ча­тал­ся как про­за­ик с 1921 года. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков отечественной ки­но­дра­ма­тур­гии. Де­бю­ти­ро­вал в ки­но сце­на­ри­ем фильма «По­след­няя ночь» (1937 год, режиссер Ю. Я. Рай­зман).

Ав­тор сце­на­ри­ев фильмов «Ма­шень­ка» (совместно с С. А. Ер­мо­лин­ским, 1939 год; фильм - 1942 года, режиссер Рай­зман; Государственная премия СССР, 1943 год), «Меч­та» (1943 год), «Убий­ст­во на ули­це Дан­те» (1956 год, оба - режиссер и со­ав­тор сце­на­рия М. И. Ромм), «Ком­му­нист» (1958 год, режиссер Рай­зман), «Ле­нин в Поль­ше» (1966 год, режиссер С. И. Ют­ке­вич; Государственная премия СССР, 1967 год), «В ог­не бро­да нет» (1968 год), «На­ча­ло» (1970 год, оба - режиссер и со­ав­тор сце­на­рия Г. А. Пан­фи­лов), «Мо­но­лог» (1973 год, режиссер И. А. Авер­бах), «Ле­нин в Па­ри­же» (1981 год, режиссер Ют­ке­вич; Государственная премия СССР, 1983) и др.

Для твор­че­ст­ва Габриловича ха­рак­те­рен ин­те­рес к «про­сто­му» че­ло­ве­ку в со­че­та­нии с по­эти­за­ци­ей обы­ден­но­го: его ге­рои не­ред­ко за­ня­ты по­ис­ком ис­клю­чи­тель­но­го в по­все­днев­но­сти. Пер­вые сце­на­рии Габриловича под­вер­га­лись кри­ти­ке за от­сут­ст­вие эпического раз­ма­ха, од­на­ко при­су­щая им со­сре­до­то­чен­ность на че­ло­ве­че­ских пе­ре­жи­ва­ни­ях по­зво­ли­ла Габриловичу пси­хо­ло­ги­че­ски дос­то­вер­но пе­ре­дать ат­мо­сфе­ру эпо­хи. С 1948 года пре­по­да­вал во ВГИКе (с 1962 года профессор).

По кни­ге Габриловича «Че­ты­ре чет­вер­ти» (1975 год) по­став­лен фильм «Объ­яс­не­ние в люб­ви» (1978 год, режиссер Авер­бах). В по­след­ние го­ды жиз­ни ра­бо­тал над кни­гой вос­по­ми­на­ний «Клоч­ки» (не за­кон­чил). На­граж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1967 год, 1979 год).

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