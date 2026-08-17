ГАБРИЕЛИ ДЖОВАННИ

ГАБРИЕЛИ ДЖОВАННИ - итальянский ком­по­зи­тор и ор­га­нист, круп­ней­ший пред­ста­ви­тель ве­не­ци­ан­ской шко­лы в пе­ри­од Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния .

Пле­мян­ник и уче­ник А. Габ­рие­ли . В 1575-1578 годы слу­жил при мюн­хен­ском дво­ре, где со­труд­ни­чал с О. Лас­со. С 1585 года до кон­ца жиз­ни ор­га­нист со­бо­ра Святого Мар­ка в Ве­не­ции. В цер­ков­ных и свет­ских це­ре­мо­ни­аль­ных со­чи­не­ни­ях до­вёл до со­вер­шен­ст­ва ве­не­ци­ан­ский мно­го­хор­ный стиль по­ли­фо­нической му­зы­ки. Ав­тор 94 мо­те­тов , 7 отдельных пес­но­пе­ний мес­сы, 7 маг­ни­фи­ка­тов, свет­ских во­каль­ных (около 30 мад­ри­га­лов) и ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний (около 50 ан­самб­ле­вых кан­цон и со­нат, 60 ор­ган­ных ри­чер­ка­ров, кан­цон и ток­кат). В позд­них ком­по­зи­ци­ях (2 кни­ги «Свя­щен­ных сим­фо­ний» для 6-19 го­ло­сов, изданы в 1597 году, 1615 году) - об­раз­цы пе­ре­ход­но­го к му­зы­ке ба­рок­ко т. н. кон­цер­ти­рую­ще­го сти­ля с диф­фе­рен­циа­ци­ей хо­ро­вых, соль­ных во­каль­ных и ин­ст­ру­мен­таль­ных пар­тий. Сре­ди уче­ни­ков Габриели - Г. Шютц.

Сочинения:

Opera omnia / Ed. D. Arnold. Roma, 1956–1998. Vol. 1–11 (Corpus men­su­rabilis mu­sicae. T. 12);

Composizioni per or­gano / Ed. S. Dalla Libera. Mil., 1957–1959. Bd 1–3;

Can­zoni e sonate / Ed. M. Sanvoisin. P., 1971.

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