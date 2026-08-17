ГАБРИЕЛИ ДЖОВАННИ
ГАБРИЕЛИ ДЖОВАННИ - итальянский композитор и органист, крупнейший представитель венецианской школы в период Позднего Возрождения.
Племянник и ученик А. Габриели. В 1575-1578 годы служил при мюнхенском дворе, где сотрудничал с О. Лассо. С 1585 года до конца жизни органист собора Святого Марка в Венеции. В церковных и светских церемониальных сочинениях довёл до совершенства венецианский многохорный стиль полифонической музыки. Автор 94 мотетов, 7 отдельных песнопений мессы, 7 магнификатов, светских вокальных (около 30 мадригалов) и инструментальных сочинений (около 50 ансамблевых канцон и сонат, 60 органных ричеркаров, канцон и токкат). В поздних композициях (2 книги «Священных симфоний» для 6-19 голосов, изданы в 1597 году, 1615 году) - образцы переходного к музыке барокко т. н. концертирующего стиля с дифференциацией хоровых, сольных вокальных и инструментальных партий. Среди учеников Габриели - Г. Шютц.
Сочинения:
Opera omnia / Ed. D. Arnold. Roma, 1956–1998. Vol. 1–11 (Corpus mensurabilis musicae. T. 12);
Composizioni per organo / Ed. S. Dalla Libera. Mil., 1957–1959. Bd 1–3;
Canzoni e sonate / Ed. M. Sanvoisin. P., 1971.