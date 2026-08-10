ГАБРИЕЛИ АНДРЕА

ГАБРИЕЛИ АНДРЕА - итальянский ком­по­зи­тор и ор­га­нист, один из круп­ней­ших му­зы­кан­тов эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния .

Пред­ста­ви­тель ве­не­ци­ан­ской шко­лы. Уче­ник А. Вил­лар­та. Около 1555 года на­чал карь­е­ру ор­га­ни­ста в церкви Святого Ие­ре­мии в Ве­не­ции, в 1557 году был в чис­ле со­ис­ка­те­лей на пост ор­га­ни­ста со­бо­ра Святого Мар­ка, ко­то­рый по­лу­чил толь­ко в 1566 году. В 1562 году на служ­бе у гер­цо­га Ба­вар­ско­го в Мюн­хе­не по­зна­ко­мил­ся с О. Лас­со .

В об­шир­ном на­сле­дии Габриели - во­каль­ные, во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные и чис­то ин­ст­ру­мен­таль­ные ком­по­зи­ции, большая часть для церк­ви и для тор­же­ст­вен­ных слу­ча­ев: Свя­щен­ные пес­но­пе­ния (Sacrae cantiones, изданы в 1565 году), 6-го­лос­ные мес­сы (1572 год), кни­ги мад­ри­га­лов (1566-1589 годы), Псал­мы Да­ви­да (1583 год) и др. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны кон­цер­ты для 6-16 го­ло­сов с эф­фек­та­ми мно­го­хор­но­го по­ли­фо­нического пись­ма (опубликованы в 1587 году его пле­мян­ни­ком Дж. Габ­рие­ли). Сре­ди уче­ни­ков Габриели - немецкий композитор Х. Л. фон Хас­лер.

Сочинения:

Edizione nazionale delle opere... Mil., 1988-2005-. Vol. 3, 6-9, 11, 12, 17-.

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