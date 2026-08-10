ГАБРИЕЛИ АНДРЕА
ГАБРИЕЛИ АНДРЕА - итальянский композитор и органист, один из крупнейших музыкантов эпохи Возрождения.
Представитель венецианской школы. Ученик А. Вилларта. Около 1555 года начал карьеру органиста в церкви Святого Иеремии в Венеции, в 1557 году был в числе соискателей на пост органиста собора Святого Марка, который получил только в 1566 году. В 1562 году на службе у герцога Баварского в Мюнхене познакомился с О. Лассо.
В обширном наследии Габриели - вокальные, вокально-инструментальные и чисто инструментальные композиции, большая часть для церкви и для торжественных случаев: Священные песнопения (Sacrae cantiones, изданы в 1565 году), 6-голосные мессы (1572 год), книги мадригалов (1566-1589 годы), Псалмы Давида (1583 год) и др. Наиболее значительны концерты для 6-16 голосов с эффектами многохорного полифонического письма (опубликованы в 1587 году его племянником Дж. Габриели). Среди учеников Габриели - немецкий композитор Х. Л. фон Хаслер.
Сочинения:
Edizione nazionale delle opere... Mil., 1988-2005-. Vol. 3, 6-9, 11, 12, 17-.