ГАБРИАДЗЕ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Григорий Иванович Габриадзе родился в 1917 году в деревне Дзукнури (ныне — Ткибульский муниципалитет Грузии ) в крестьянской семье. По национальности грузин. Окончил среднюю школу.

В 1939 году Габриадзе был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Ткибульским районным военным комиссариатом Грузинской ССР.

С 22 июля 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал на Юго-Западном фронте. В боях три раза был ранен, в том числе один раз тяжело. В 1943 году Габриадзе окончил пехотное училище и вернулся на фронт.

К апрелю 1944 года Габриадзе командовал 3-й стрелковой ротой 1-го стрелкового батальона 1168-го стрелкового полка 346-й стрелковой дивизии. Неоднократно отличался во время освобождения Крыма. 9 апреля 1944 года рота под его командованием успешно форсировала озеро Айгульское и зашла во фланг противнику, окопавшемуся на высоте 30,3, уничтожив 2 ручных и 1 станковый пулемёты с расчётами. 11 апреля 1944 года в районе хутора Кирик она прошла через болото и замкнула кольцо окружения вокруг превосходящих вражеских сил, уничтожив 4 пулемётных точки, 3 миномётных расчёта, до 2 взводов солдат и офицеров, захватив в плен 35 солдат и 2 офицеров, а также взяв трофеи. 12 апреля 1944 года в бою за населённый пункт Большая Магазинка немецкие войска пытались контратаковать батальон. Рота Габриадзе держала левый фланг, сумев отбить все атаки и, перейдя в наступление, освободив Большую Магазинку, уничтожив 4 пулемётные точки и 30 солдат и офицеров.

19 апреля 1944 года после артиллерийской подготовки рота Габриадзе перешла в атаку на подступах к Севастополю. Во время наступления он получил смертельное ранение. 22 апреля 1944 года командир 1168-го стрелкового полка подполковник Серин посмертно представил старшего лейтенанта Григория Ивановича Габриадзе к званию Героя Советского Союза .

Похоронен в братской могиле в селе Фруктовое в черте Севастополя.