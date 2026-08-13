ГАБРА СЕЛЛАСЕ

ГАБРА СЕЛЛАСЕ - эфиопский историк, личный секретарь эфиопского императора Менелика II (1889-1912 годы).

Отец Габра Селласе, Вальда Арегай, служил постельничим у деда Менелика II - Сахле Селласе (1813-1847 годы). Габра Селласе в юности получил хорошее церковное образование, закончив школы церковного пения и духовных стихов . В 70-х годах он стал писцом у первой жены Менелика - Бафаны Вальда Микаэль, в 1876 году получил должность «записывателя приказов» у самого Менелика, т. е. хранителя императорской печати и секретаря. В этой должности Габра Селласе находился бессменно почти 30 лет, и практически все грамоты Менелика были написаны его рукой. Хранитель печати по традиции должен был исполнять также и обязанности царского историографа, и Габра Селласе писал официальную историю царствования Менелика II в манере эфиопских «царских хроник», однако уже не на литературном и литургическом языке геэз, а на живом амхарском языке. Наряду с этим Габра Селласе собирал духовные стихи на языке геэз и сам сочинял их, был старостой собора Энтото-Рагуэль. В 1903 году император назначил его настоятелем вновь построенного собора Дэбрэ-Сион. В 1907 году в связи с учреждением кабинета министров должность «записывателя приказов» была преобразована в должность «министра пера».

В 1909 году Габра Селласе представил двору свой труд «История времен Менелика II» и отошел от дел. Он работал всю жизнь от рассвета до заката, строжайшим образом соблюдая посты (в это время он спал не на постели, а на голом полу). В конце 1911 года Габра Селласе, будучи тяжело больным, заранее стал готовиться к кончине. В церковной ограде собора Энтото-Рагуэль он велел вырубить в скале гробницу, где и был погребен в ноябре 1912 года. Обширный архив Габра Селласе погиб во время итальянской оккупации.

Сочинения:

Guèbré Sellassié. Chronique du règne de Ménélik II, Rois des Rois d'Ethiopie. P., 1930, 1932. 2 vol. (Librarie Orientale et Americaine).

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