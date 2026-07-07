ГАБОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Николай Николаевич Габов родился в городе Сыктывкаре в крестьянской семье. По национальности коми. После окончания учительского института работал учителем.

В июне 1941 года Габов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Сапожковским районным военным комиссариатом Рязанской области. С февраля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал на Северо-Западном, Центральном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в Курской битве и битве за Днепр .

К 1944 году Габов служил разведчиком штабной батареи 1-го гвардейского артиллерийского полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 10 марта 1944 года при подготовке к наступлению он провёл разведку, обнаружив 3 артиллерийские батареи, 12 пулемётных точек, 8 блиндажей, что позволило своевременно уничтожить их огнём полковой артиллерии. Во время наступления Габов возглавлял передовую разведгруппу. 11 марта 1944 года, когда противник, отходя из населённого пункта Яструбинцы, оставил пехотный батальон в качестве заслона, а остальные силы стал отводить, группа Габова пробралась на выгодный наблюдательный пункт и наводила огонь артиллерии по отступающим. В результате этого были уничтожены 28 повозок, 42 лошади и до взвода солдат и офицеров противника. 26 марта 1944 года Габов в числе первых переправился через Днестр и принял активное участие в освобождении населённого пункта Доточинцы, лично уничтожив 12 и захватив в плен 4 солдат противника. На следующий день в бою за деревню Бабино он вместе со своей группой подобрался к вражескому пулемёту, расстрелял из автомата расчёт, после чего открыл огонь по основным силам противника, уничтожив 35 солдат и ещё 35 ранив. 5 апреля 1944 года Габов командир 1-го гвардейского артиллерийского полка представил гвардии красноармейца Николая Николаевича Габова к званию Героя Советского Союза .

19-20 апреля 1944 года в районе деревни Мунтени Габов, находясь на переднем крае, обнаружил 2 батареи, 2 пулемётные точки и до роты вражеской пехоты, что позволило подавить их огнём полковой артиллерии. За это он был награждён медалью «За отвагу» .

В 1945 году Габов окончил артиллерийское училище, после чего служил в различных частях Советской Армии. В 1961 году в звании майора он был уволен в запас. Проживал в городе Новочеркасске Ростовской области, преподавал в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте. Заочно окончил Шахтинский государственный педагогический институт. Умер 15 марта 1982 года.