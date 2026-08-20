ГАБОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Евгений Григорьевич Габов родился 26 октября 1922 года в посёлке Ключи (ныне — Каменский район Алтайского края) в крестьянской семье. По национальности русский. В шестилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Новосибирск .

После окончания семи классов школы Габов поступил в школу фабрично-заводского ученичества при Новосибирском заводе «Сибсельмаш». Окончив её, работал токарем на этом предприятии.

В сентябре (по другим данным, в июне) 1941 года Габов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Кагановичским районным военным комиссариатом Новосибирска. С января 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны . В боях три раза был ранен. Участвовал в обороне Воронежа, Сталинградской битве. В 1943 году ускоренным курсом Габов окончил артиллерийское училище и вернулся на фронт. Воевал командиром огневого взвода 3-й батареи 1972-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 45-й отдельной истребительно-противотанковой бригады Резерва Главного Командования.

24 июня 1944 года в бою в районе населённых пунктов Ходоровка и Голизники, действуя под шквальным вражеским огнём, взвод Габова вёл огонь по позициям противника, уничтожив 6 пулемётных точек с расчётами и до 45 солдат и офицеров противника, чем способствовал успешному освобождению этих деревень. За этот бой командир взвода был удостоен первой своей боевой награды — ордена Красной Звезды.

Особенно Габов отличился во время освобождения в районе города Шяуляй Литовской ССР. 18 августа 1944 года его взвод был атакован до 40 немецкими танками. Противник пытался прорваться к окружённой группировки своих войск. Рискуя собственной жизнью, Габов сам встал к орудию и, ведя из него огонь, подбил 5 танков, уничтожил 5 пулемётов, 2 автомашин, до 100 солдат и офицеров противника. Ожесточённый бой длился два дня. Артиллеристы под командованием Габова уничтожили 13 танков, 2 75-миллиметровых орудия, 3 автомашины, 7 пулемётов, до 300 солдат и офицеров противника, не дав врагу прорвать оборону. 25 августа 1944 года командир 1972-го истребительного противотанкового артиллерийского полка майор Лукьянов представил его к званию Героя Советского Союза .

В дальнейшем участвовал в боях за Восточную Пруссию. Во время наступления 1-5 марта 1945 года взвод Габова, ведя огонь прямой наводкой, уничтожил 4 пулемёта с расчётами, 1 орудие, 2 автомашины, 5 повозок, до 30 солдат и офицеров противника. Своими действиями артиллеристы способствовали успешному наступлению подразделений к к западу от города Драмбург в Померании. За эти бои Габов был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

При прорыве немецкой обороны на западном берегу Одера и штурме Берлина взвод Габова, наступая в боевых порядках эскадрона, своим огнём поддерживая действия основных сил. В районе города Ораниенбаум он отразил 4 вражеские контратаки, уничтожив до 20 солдат и офицеров, 5 пулемётных точек. Во время боёв за город Ратенов артиллеристы уничтожили ещё 6 пулемётов, 2 автомашины, 4 солдата с фаустпатронами, 5 снайперских точек на чердаках домов. За эти бои Габов был удостоен ордена Красного Знамени.

После окончания войны Габов продолжил службу в артиллерийских частях Советской Армии. Окончил курсы усовершенствования офицерского состава Сибирского военного округа. В 1954 году в звании старшего лейтенанта Габов был уволен в запас. Проживал в Новосибирске, до выхода на пенсию работал крановщиком Управления № 6 треста «Строймеханизация». Умер 22 июня 2001 года, похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.