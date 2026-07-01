Габороне (до 1969 Габеронес)

Габо́роне (до 1969 Габеронес) — столица Ботсваны. Население — 231 тыс. человек. (2011). Основан в 1880 вождем племени батлоква Хабороне на р. Нотване. С 1965 — столица британского протектората Бечуаналенд (Ботсвана с 1966). Выбор Г. в качестве столицы был обусловлен наличием в достаточном количестве воды и близостью к железной дороге. Подвергся значительной перестройке, кроме правительственных зданий были разбиты парки и созданы пешеходные зоны. За годы независимости население Г. выросло в 60 раз, что привело к появлению трущоб и незаконных поселений. В Г. распо-ложены университет Ботсваны (1976), Национальный музей (1968). А. В. Воеводский.