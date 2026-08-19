ГАБОН (Габонская Республика)

Габо́н (Габонская Республика ) — государство на западном побережье Центральной Африки. Площадь 267,7 тыс. кв. км. Численность населения 1,608 тыс. человек (2012). Большинство населения практикуют синкретизм местных верований (например, бвити) с христианством, мусульмане составляют ок. 12 % (в основном иностранцы ).

Почти все габонцы по происхождению банту, самым многочисленным считается этнос фанг, проживают также нзеби, шира, пуру, канде и пигмеи . Официальный язык — французский, однако в 2012 правительство Г. выступило с инициативой сделать английский язык сначала вторым официальным, затем первым иностранным языком в системе образования, отчасти как ответ на расследования Франции коррупции в Г. Одними из первых на территории современного Г. проживали пигмеи, позже началась миграция народов банту из районов Камеруна и Вост. Нигерии.

Первые европейцы — португальцы — появились на побережье Г. в 1470, название «Г.» происходит от португальского слова, означающего «накидка с капюшоном», которую по очертаниям напоминает устье р. Комо. В XVII в. на территории Г. появились французы, голландцы и англичане. Из Г. вывозились главным образом рабы, после отмены рабства работорговля продолжалась нелегально. Так в 1849 освобожденными с кораблей контрабандистов невольниками был основан город Либревиль, столица современного Г. В 1839 правитель Мпонгве признал зависимость от Франции.

Официально Г. был признан французской колонией на Берлинской конференции 1884—1885. Договоры европейских держав 1885, 1894, 1900, 1908 определили границы этой колонии с колониями других европейских дер­жав. В 1890 Г. стал частью французского Конго, в 1910 — частью Французской Экваториальной Африки. В 1947 Г. получил статус «заморской территории» Франции. На референдуме 1958 габонцы проголосовали за ­автономную республику в рамках Французского сообщества, в 1959 была принята конституция и было сформировано временное правитель­ство во главе с мэром Либревиля Л. Мба, который в 1961 стал первым президентом независимого Г. Противостояние между Л. Мба и оппозицией вылилось в военный переворот 1964, подавленный с помощью французских военных. После смерти Мба в 1967 новый президент Альбер-Бернар Бонго объявил о создании однопартийной системы, создав Демократическую партию Г. Бонго успешно переизбирался на пост президента в 1973, 1979 и 1986. В 1973 было объявлено, что он принял ислам и сменил имя на Омар Бонго.

В 1990 правительство было вынуждено легализовать политические партии под давлением оппозиционных движений. Но в 2008 президент наложил временный запрет на 20 неправительственных организаций за их вмешательство в политику. В 2005 Бонго был успешно переизбран и продолжал управлять страной до своей смерти в 2009. После его смерти временно исполняющей обязанности президента стала глава сената Р. Ф. Рогомбе. В октябре 2009 президентом был избран сын Бонго — Али Бонго Ондимба. В 2011 лидер оппозиции А. М. Обаме объявил себя президентом, однако эта попытка переворота встретила протест Африканского союза и ООН, членом которых является Г. Обаме бежал в Камерун, где умер в 2015. В 2015 правитель­ство Г. сняло запрет на деятельность оппозиционного Национального ­союза. В экономическом плане Г. — одно из самых богатых государств Африки, но из-за высокого неравенства в распределении доходов уровень жизни большей части населения остается низким. С конца 1960-х главным источником процветания страны является добыча нефти, экспорт которой приносит около 75 % поступлений в государственный бюджет . В 1975 страна стала полноправным членом ОПЕК, однако в 1993 вышла из нее. Г. имеет дипломатические отношения с Россией (установлены с СССР 15 октября 1973).

Лит.: Соколов Д. Г. Габонская республика. М., 2002; Пинг Ж. Глобализация, мир, демократия и развитие в Африке. Опыт Габона. М., 2004. Л. В. Иванова.