ГАБОН

ГАБО́Н (République Gabonaise) - Га­бон­ская Рес­пуб­ли­ка.

Габон - го­су­дар­ст­во в Центральной Аф­ри­ке. На за­па­де омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским океаном (про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии 885 км). Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Эк­ва­то­ри­аль­ной Гви­не­ей, на се­ве­ре с Ка­ме­ру­ном, на вос­то­ке и юге с Рес­пуб­ли­кой Кон­го. Площадь 267,7 км2. Население 1,43 млн. человек (2006 год). Сто­ли­ца - Либ­ре­виль. Официальный язык - фран­цуз­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - франк КФА. Администативно-территориальное де­ле­ние: 9 про­вин­ций.

Габон - член ООН (1960 год), Африканского сою­за (1963 год), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ВТО (1995 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Габон - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 14.03.1991 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка .

Гла­ва государства - пре­зи­дент , из­би­рае­мый на 7 лет. Пре­ду­смот­рен пост ви­це-пре­зи­ден­та, пол­но­мо­чия ко­то­ро­го весь­ма ог­ра­ни­че­ны. В слу­чае не­воз­мож­но­сти для пре­зи­ден­та осу­ще­ст­в­лять свои обя­зан­но­сти его за­ме­ща­ет пред­се­да­тель Се­ната.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - двух­па­лат­ный пар­ла­мент . Национальное со­б­ра­ние со­сто­ит из 120 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых пря­мым все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем сро­ком на 5 лет. Се­нат (91 ме­сто) из­би­ра­ет­ся не­пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем ор­га­на­ми ме­ст­ной вла­сти на 6 лет.

Пра­ви­тель­ст­во (44 чле­на) на­зна­ча­ет­ся пре­зи­ден­том.

В Габоне су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Сре­ди пар­тий - Га­бон­ская де­мо­кра­тическая пар­тия, Га­бон­ская пар­тия про­грес­са и др.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Габона бы­ла за­се­ле­на в эпо­ху па­лео­ли­та . Со­глас­но уст­ным пре­да­ни­ям, древ­ней­шим на­се­ле­ни­ем Габона бы­ли пиг­меи . В X-XIII веках его за­се­ли­ли на­ро­ды бан­ту, в XIX веке с се­ве­ра при­шли фанг, от­тес­нив­шие к югу другие на­ро­ды. В XVI-XVII веках южная часть Габона вхо­ди­ла в со­став государства Ло­ан­го.

Пер­вы­ми из ев­ро­пей­цев на по­бе­ре­жье Габона вы­са­ди­лись пор­ту­галь­цы (1472 год). С середины XVII века оно ста­ло од­ним из цен­тров ра­бо­тор­гов­ли, ко­то­рой за­ни­ма­лись пор­ту­галь­цы, ни­дер­ланд­цы, бри­тан­цы, фран­цу­зы и африканские во­ж­ди при­бреж­ных рай­онов. В 1839-1862 годах француские эмис­са­ры за­клю­чи­ли с ме­ст­ны­ми пра­ви­те­ля­ми до­гово­ры о пра­ве Фран­ции на «веч­ную арен­ду» по­бе­ре­жья Габона. Ос­во­бо­ж­дён­ные ра­бы с пе­ре­хва­чен­ных в при­бреж­ных во­дах Габона су­дов ра­бо­тор­гов­цев в 1849 году ос­нова­ли город Либ­ре­виль, бу­ду­щую сто­ли­цу Габона. В 1875-1885 годы П. С. де Браз­за за­клю­чил с во­ж­дя­ми внутренних рай­онов Габона до­го­во­ры о «за­щи­те и по­кро­ви­тель­ст­ве» Фран­ции. В 1883-1886 годы Габон был ча­стью Фран­цуз­ско­го Кон­го, в 1886 году стал отдельной административной еди­ни­цей, в 1888 году вновь при­сое­ди­нён к Францскому Кон­го. Офи­ци­аль­но объ­яв­лен французской ко­ло­ни­ей в 1903 году (в 1910-1958 годы вхо­дил в со­став Фран­цуз­ской Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки). В 1947-1958 годы имел ста­тус за­мор­ской тер­ри­то­рии с вы­бор­ной тер­ри­то­ри­аль­ной ас­самб­ле­ей и пред­ста­ви­тель­ст­вом во французском пар­ла­мен­те, в но­ябре 1958 года стал са­мо­управ­ляю­щей­ся тер­ри­то­ри­ей в со­ста­ве Французского со­об­ще­ст­ва. Ос­но­вой хо­зяй­ст­ва ко­ло­ни­аль­но­го Габона был экс­порт­ный сек­тор - вы­ра­щи­ва­ние ка­као и ко­фе, за­го­тов­ка цен­ных сор­тов дре­ве­си­ны. На строи­тель­ст­ве пор­тов, до­рог, на ле­со­раз­ра­бот­ках и пе­ре­нос­ке гру­зов ис­поль­зо­вал­ся при­ну­дительный труд аф­ри­кан­цев. Пер­вые по­ли­тические пар­тии воз­ник­ли в Габоне в 1940-1950-х годах: Га­бон­ский де­мо­кра­тический блок (ГДБ) во главе с Л. Мба, Га­бон­ский де­мо­кра­тический и со­ци­аль­ный со­юз и Пар­тия га­бон­ско­го наци­о­наль­ного един­ст­ва.

Не­за­ви­си­мость Габона бы­ла про­воз­гла­ше­на 17.08.1960 года. В 1961 году пре­зи­ден­том стра­ны стал Л. Мба. По­пыт­ка государственного пе­ре­во­ро­та, пред­при­ня­тая в феврале 1964 года, бы­ла по­дав­ле­на в ре­зуль­та­те во­енного вме­ша­тель­ст­ва Фран­ции. По­сле смер­ти Мба (но­ябрь 1967 года) пре­зи­ден­том был из­бран его со­вет­ник А. Б. Бон­го. В 1968 году он соз­дал Га­бон­скую де­мо­кра­тическую пар­тию (ГДП) и ввёл од­но­пар­тий­ную сис­те­му. В 1973 году Бон­го во вре­мя ви­зи­та в Ли­вию при­нял ис­лам и по­лу­чил но­вое имя - Эль-Хадж Омар Бон­го. Ста­биль­ность его ре­жи­ма под­дер­жи­ва­лась вы­со­ки­ми до­хо­да­ми от экс­пор­та неф­ти. Ухуд­ше­ние от­но­ше­ний с Фран­ци­ей, не­до­воль­ной ав­то­ри­тар­ным ха­рак­те­ром прав­ле­ния Бон­го, и сни­же­ние до­хо­дов от про­да­жи неф­ти при­ве­ли в конце 1980-х годов к па­де­нию уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния и ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ным вы­сту­п­ле­ни­ям. В ус­ло­ви­ях на­рас­таю­щей со­ци­аль­ной на­пря­жён­но­сти под дав­ле­ни­ем оп­по­зи­ции в 1990 году в Габоне бы­ла вве­де­на мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. В мар­те 1991 года при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция. На вы­бо­рах 1993 года по­бе­ду вновь одер­жал Бон­го. Вы­бо­ры в Национальное со­б­ра­ние 1996 года вы­иг­ра­ла ГДП.

Ока­зав­шись не­спо­соб­ным со­блю­дать ус­та­нов­лен­ную ОПЕК кво­ту на до­бы­чу неф­ти, Габон в 1994 году вы­шел из этой ор­га­ни­за­ции. Не­смот­ря на ак­тив­ные уси­лия пра­ви­тель­ст­ва по при­вле­че­нию в неф­те­га­зо­вую промышленность за­ру­беж­но­го ка­пи­та­ла, с 1997 года в Габоне на­ча­лось по­сте­пен­ное сни­же­ние объ­ё­мов до­бы­чи неф­ти. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1998 года по­бе­дил Бон­го. Вы­бо­ры в Национальное со­б­ра­ние 2001 года вы­иг­ра­ла ГДП (88 из 120 мест).

В 2003 году пар­ла­мент ра­ти­фи­ци­ро­вал за­кон, уст­ра­нив­ший по­ло­же­ние кон­сти­ту­ции, ко­то­рое ог­ра­ни­чи­ва­ло пре­бы­ва­ние пре­зи­ден­та на по­сту дву­мя 7-лет­ни­ми сро­ка­ми. Бон­го одер­жал убе­ди­тель­ную по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, со­сто­яв­ших­ся 27.11.2005 года.

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