ГАБОН
ГАБО́Н (République Gabonaise) - Габонская Республика.
Габон - государство в Центральной Африке. На западе омывается Атлантическим океаном (протяжённость береговой линии 885 км). Граничит на северо-западе с Экваториальной Гвинеей, на севере с Камеруном, на востоке и юге с Республикой Конго. Площадь 267,7 км2. Население 1,43 млн. человек (2006 год). Столица - Либревиль. Официальный язык - французский. Денежная единица - франк КФА. Администативно-территориальное деление: 9 провинций.
Габон - член ООН (1960 год), Африканского союза (1963 год), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ВТО (1995 год).
Государственный строй
Габон - унитарное государство. Конституция принята 14.03.1991 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства - президент, избираемый на 7 лет. Предусмотрен пост вице-президента, полномочия которого весьма ограничены. В случае невозможности для президента осуществлять свои обязанности его замещает председатель Сената.
Высший законодательный орган - двухпалатный парламент. Национальное собрание состоит из 120 депутатов, избираемых прямым всеобщим голосованием сроком на 5 лет. Сенат (91 место) избирается непрямым голосованием органами местной власти на 6 лет.
Правительство (44 члена) назначается президентом.
В Габоне существует многопартийная система. Среди партий - Габонская демократическая партия, Габонская партия прогресса и др.
Исторический очерк
Территория Габона была заселена в эпоху палеолита. Согласно устным преданиям, древнейшим населением Габона были пигмеи. В X-XIII веках его заселили народы банту, в XIX веке с севера пришли фанг, оттеснившие к югу другие народы. В XVI-XVII веках южная часть Габона входила в состав государства Лоанго.
Первыми из европейцев на побережье Габона высадились португальцы (1472 год). С середины XVII века оно стало одним из центров работорговли, которой занимались португальцы, нидерландцы, британцы, французы и африканские вожди прибрежных районов. В 1839-1862 годах француские эмиссары заключили с местными правителями договоры о праве Франции на «вечную аренду» побережья Габона. Освобождённые рабы с перехваченных в прибрежных водах Габона судов работорговцев в 1849 году основали город Либревиль, будущую столицу Габона. В 1875-1885 годы П. С. де Бразза заключил с вождями внутренних районов Габона договоры о «защите и покровительстве» Франции. В 1883-1886 годы Габон был частью Французского Конго, в 1886 году стал отдельной административной единицей, в 1888 году вновь присоединён к Францскому Конго. Официально объявлен французской колонией в 1903 году (в 1910-1958 годы входил в состав Французской Экваториальной Африки). В 1947-1958 годы имел статус заморской территории с выборной территориальной ассамблеей и представительством во французском парламенте, в ноябре 1958 года стал самоуправляющейся территорией в составе Французского сообщества. Основой хозяйства колониального Габона был экспортный сектор - выращивание какао и кофе, заготовка ценных сортов древесины. На строительстве портов, дорог, на лесоразработках и переноске грузов использовался принудительный труд африканцев. Первые политические партии возникли в Габоне в 1940-1950-х годах: Габонский демократический блок (ГДБ) во главе с Л. Мба, Габонский демократический и социальный союз и Партия габонского национального единства.
Независимость Габона была провозглашена 17.08.1960 года. В 1961 году президентом страны стал Л. Мба. Попытка государственного переворота, предпринятая в феврале 1964 года, была подавлена в результате военного вмешательства Франции. После смерти Мба (ноябрь 1967 года) президентом был избран его советник А. Б. Бонго. В 1968 году он создал Габонскую демократическую партию (ГДП) и ввёл однопартийную систему. В 1973 году Бонго во время визита в Ливию принял ислам и получил новое имя - Эль-Хадж Омар Бонго. Стабильность его режима поддерживалась высокими доходами от экспорта нефти. Ухудшение отношений с Францией, недовольной авторитарным характером правления Бонго, и снижение доходов от продажи нефти привели в конце 1980-х годов к падению уровня жизни населения и антиправительственным выступлениям. В условиях нарастающей социальной напряжённости под давлением оппозиции в 1990 году в Габоне была введена многопартийная система. В марте 1991 года принята новая конституция. На выборах 1993 года победу вновь одержал Бонго. Выборы в Национальное собрание 1996 года выиграла ГДП.
Оказавшись неспособным соблюдать установленную ОПЕК квоту на добычу нефти, Габон в 1994 году вышел из этой организации. Несмотря на активные усилия правительства по привлечению в нефтегазовую промышленность зарубежного капитала, с 1997 года в Габоне началось постепенное снижение объёмов добычи нефти. На президентских выборах 1998 года победил Бонго. Выборы в Национальное собрание 2001 года выиграла ГДП (88 из 120 мест).
В 2003 году парламент ратифицировал закон, устранивший положение конституции, которое ограничивало пребывание президента на посту двумя 7-летними сроками. Бонго одержал убедительную победу на президентских выборах, состоявшихся 27.11.2005 года.