ГАБО НАУМ
ГАБО НАУМ - российский и американский скульптор, график, теоретик искусства.
Псевдоним с 1915 года; настоящее имя и фамилия Наум Абрамович (Борисович) (Неемия Беркович) Певзнер. Брат А. Певзнера. Вначале самостоятельно занимался живописью (Автопортрет, около 1907-1910 годов, собрание семьи художника). В 1910-1914 учился в Мюнхене: в университете, где слушал лекции Г. Вёльфлина по истории искусства, и одновременно в Высшей технической школе. В 1913 гду путешествовал по Италии. В годы 1-й мировой войны жил в Копенгагене и Осло. Тогда же исполнил первые скульптурные работы («Конструктивная голова», металл, 1916 год, различные варианты). В марте 1917 года вернулся в Россию вместе с братом; в 1920 году совместно с Г. Г. Клуцисом они организовали однодневную выставку на Тверском бульваре, к которой был приурочен выпуск «Реалистического манифеста»; его тезисы дают основание считать их, наряду с В. Е. Татлиным и А. М. Родченко, родоначальниками конструктивизма. В 1920-1921 годы Габо сконструировал «Колонну» - пространственную композицию из прозрачных стеклянных плоскостей, металла, дерева и пластмассы (модель из целлулоида - галерея Тейт, Лондон; в увеличенном масштабе - Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк, и др.).
С 1922 года жил в Берлине, где сблизился с В. В. Кандинским, П. Клее, В. Гропиусом; вошёл в авангардистское объединение «Ноябрьская группа» и примкнул к объединению «Де Стейл»; выступал с докладами, участвовал в авангардистских выставках в Германии и Голландии. С начала 1920-х годов Габо полностью отошёл от фигуративности. Движущиеся элементы вошли составной частью в конструкцию модели «Монумент» для Института физики и математики в Берлине (1923-1925 годы). В 1927 году совмесно с А. Певзнером оформил в конструктивистском стиле балет «Кошечка» A. Coгe для Русского балета Дягилева. В 1931году Габо участвовал в конкурсе проектов Дворца Советов в Москве. В 1933-1935 годы работал в Париже, стал одним из членов художественной ассоциации «Абстракция-Творчество». В 1936-1946 годы жил в Англии; создал большую серию прозрачных рельефов и объектов, интерпретировавших пластичные темы сферы и спирали («Линеарная конструкция в пространстве», 1942-1943 годы, галерея Тейт, и др.). Позднее приступил к созданию композиций, основанных на изогнутых и строго геометризированных формах; в них сочетались разнородные материалы (алюминий, бронза, сталь, гранит, зеркало, золотая проволока, акрил и т. п.). Большое влияние на европейских скульпторов оказали «струнные скульптуры» Габо: применение проволоки, натянутой на каркас, создавало эффект полупрозрачных, пpocвечивавших сквозь друг друга материализованных структур. В 1946 году переехал в США; исполнил ряд заказов - конструкции, барельефы и скульптуры для Музея искусств в Балтиморе (1950-1951 годы), Рокфеллеровского центра в Нью- Йорке (1956 год), для здания «Бейенкорф» в Роттердаме (высота конструкции около 25 м; 1956-1957 годы), Национальной галереи в Берлине (1973 год) и др.; проект «Монумента неизвестному политзаключённому» (модель - 1952 год, галерея Тейт). В 1962 году приезжал в СССР. В 1960-1970-е годы обратился к живописи и ксилографии. Преподавал в Архитектурной школе Гарвардского университета (профессор в 1953-1954); читал лекции на архитектурных факультетах.
Сочинения:
A retrospective view of constructive art // Three lectures on modern art. N. Y.;
Of divers arts. L., 1962;
L., 1948. N. Y., 1971.
Дополнительная литература:
N. Gabo: the constructive process. L., 1976;
N. Gabo: sixty years of constructivism. Münich., 1985.