ГАБО НАУМ

ГАБО НАУМ - российский и американский скульп­тор, гра­фик, тео­ре­тик искусства.

Псевдоним с 1915 года; настоящее имя и фамилия На­ум Аб­ра­мо­вич (Бо­ри­со­вич) (Не­емия Бер­ко­вич) Певз­нер. Брат А. Певз­не­ра. Вна­ча­ле са­мо­стоя­тель­но за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью (Ав­то­порт­рет, около 1907-1910 годов, со­б­ра­ние се­мьи ху­дож­ни­ка). В 1910-1914 учил­ся в Мюн­хе­не: в университете, где слу­шал лек­ции Г. Вёльф­ли­на по ис­то­рии искусства, и од­но­вре­мен­но в Выс­шей тех­нической шко­ле. В 1913 гду пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны жил в Ко­пен­га­ге­не и Ос­ло. То­гда же ис­пол­нил пер­вые скульп­тур­ные ра­бо­ты («Кон­ст­рук­тив­ная го­ло­ва», ме­талл, 1916 год, различные ва­ри­ан­ты). В мар­те 1917 года вер­нул­ся в Рос­сию вме­сте с бра­том; в 1920 году совместно с Г. Г. Клу­ци­сом они ор­га­ни­зо­ва­ли од­но­днев­ную вы­став­ку на Твер­ском буль­ва­ре, к ко­то­рой был при­уро­чен вы­пуск «Реа­ли­сти­че­ско­го ма­ни­фе­ста»; его те­зи­сы да­ют ос­но­вание счи­тать их, на­ря­ду с В. Е. Тат­линым и А. М. Род­чен­ко, ро­до­на­чаль­ни­ка­ми кон­ст­рук­ти­виз­ма . В 1920-1921 годы Габо скон­ст­руи­ро­вал «Ко­лон­ну» - про­стран­ст­вен­ную ком­по­зи­цию из про­зрач­ных стек­лян­ных плос­ко­стей, ме­тал­ла, де­ре­ва и пла­ст­мас­сы (мо­дель из цел­лу­лои­да - га­ле­рея Тейт, Лон­дон; в уве­ли­чен­ном мас­шта­бе - Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк, и др.).

С 1922 года жил в Бер­ли­не, где сбли­зил­ся с В. В. Кан­дин­ским, П. Клее, В. Гро­пиу­сом; во­шёл в аван­гар­ди­ст­ское объ­е­ди­не­ние «Но­ябрь­ская груп­па» и примк­нул к объ­е­ди­не­нию «Де Стейл»; вы­сту­пал с док­ла­да­ми, уча­ст­во­вал в аван­гар­ди­ст­ских вы­став­ках в Гер­ма­нии и Гол­лан­дии. С начала 1920-х годов Габо пол­но­стью ото­шёл от фи­гу­ра­тив­но­сти. Дви­жу­щие­ся эле­мен­ты во­шли со­став­ной ча­стью в кон­струкцию мо­де­ли «Мо­ну­мент» для Института фи­зи­ки и ма­те­ма­ти­ки в Бер­ли­не (1923-1925 годы). В 1927 году совмесно с А. Певз­не­ром офор­мил в кон­ст­рук­ти­ви­ст­ском сти­ле ба­лет «Ко­шеч­ка» A. Coгe для Рус­ско­го ба­ле­та Дя­ги­ле­ва. В 1931году Габо уча­ст­во­вал в кон­кур­се про­ек­тов Двор­ца Со­ве­тов в Мо­ск­ве. В 1933-1935 годы ра­бо­тал в Па­ри­же, стал од­ним из чле­нов ху­дожественной ас­со­циа­ции «Аб­ст­рак­ция-Твор­че­ст­во». В 1936-1946 годы жил в Анг­лии; соз­дал боль­шую се­рию про­зрач­ных рель­е­фов и объ­ек­тов, ин­тер­пре­ти­ро­вав­ших пла­стичные те­мы сфе­ры и спи­ра­ли («Ли­не­ар­ная кон­ст­рук­ция в про­стран­ст­ве», 1942-1943 годы, га­ле­рея Тейт, и др.). Позд­нее при­сту­пил к соз­да­нию ком­по­зи­ций, ос­но­ван­ных на изо­гну­тых и стро­го гео­мет­ри­зи­ро­ван­ных фор­мах; в них со­че­та­лись раз­но­род­ные ма­те­риалы (алю­ми­ний, брон­за, сталь, гра­нит, зер­ка­ло, зо­ло­тая про­во­ло­ка, ак­рил и т. п.). Боль­шое влия­ние на ев­ропейских скульп­то­ров ока­за­ли «струн­ные скульп­ту­ры» Габо: при­ме­не­ние про­во­ло­ки, на­тя­ну­той на кар­кас, соз­да­ва­ло эф­фект по­лу­про­зрач­ных, пpo­cвечивавших сквозь друг дру­га ма­те­риа­ли­зо­ван­ных струк­тур. В 1946 году пе­ре­ехал в США; ис­пол­нил ряд за­ка­зов - кон­ст­рук­ции, ба­рель­е­фы и скульп­ту­ры для Му­зея ис­кусств в Бал­ти­мо­ре (1950-1951 годы), Рок­фел­ле­ров­ско­го цен­тра в Нью- Йор­ке (1956 год), для зда­ния «Бей­ен­корф» в Рот­тер­да­ме (высота кон­ст­рук­ции около 25 м; 1956-1957 годы), Национальной га­лереи в Бер­ли­не (1973 год) и др.; про­ект «Мо­нумен­та не­из­вест­но­му по­лит­за­клю­чён­но­му» (мо­дель - 1952 год, га­ле­рея Тейт). В 1962 году при­ез­жал в СССР. В 1960-1970-е годы об­ра­тил­ся к жи­во­пи­си и кси­ло­гра­фии. Пре­по­да­вал в Ар­хитектурной шко­ле Гар­вард­ско­го университета (профессор в 1953-1954); чи­тал лек­ции на ар­хитектурных фа­куль­те­тах.

Сочинения:

A retrospective view of constructive art // Three lectures on modern art. N. Y.;

Of divers arts. L., 1962;

L., 1948. N. Y., 1971.

Дополнительная литература:

N. Gabo: the constructive process. L., 1976;

N. Gabo: sixty years of constructivism. Münich., 1985.

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