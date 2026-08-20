ГАБИТОСКОПИЯ
ГАБИТОСКОПИЯ - раздел криминалистической техники, изучающий элементы и признаки внешности человека в целях уголовной регистрации и отождествления личности.
От латинского habitus - внешний облик человека, его конституция, телосложение и ...скопия. Научные основы использования признаков внешности при раскрытии преступлений были заложены французским криминалистом А. Бертильоном (1885 год). В России понятие «Габитоскопия» было впервые сформулировано в работах Н.В. Терзиева («Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности», 1956 год), В.А. Снеткова («Габитология», 1979 год). Элементами внешнего облика являются обособленные анатомические органы и области или проявления функций человека (например, нос, рот, глаза и т. д.), а также предметы одежды и некоторые сопутствующие вещи (костыли, трости, зонты и др.). Признаки внешности - это характеристики внешнего облика в целом или отдельных его элементов, с помощью которых можно отличить (узнать) человека или отнести его к определённой группе людей. Признаки внешности в Габитоскопии делятся на собственные: общефизические (возраст, пол, расовая или этническая принадлежность, рост, телосложение); анатомические (статические) - признаки наружного строения человеческого тела и лица; функциональные (динамические) - заметные признаки привычного состояния человека и его действий и сопутствующие - признаки вещей, находящихся в пользовании человека. Среди собственных признаков выделяются так называемые особые приметы - редко встречающиеся врождённые или приобретённые признаки, в том числе анатомические и функциональные аномалии (например, шрамы, татуировки, хромота, заикание и пр.)
Габитоскопия является научной основой методов словесного описания внешности живых лиц и трупов (словесного портрета), метода составления композиционных портретов (фоторобот) и судебной портретной экспертизы.