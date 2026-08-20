ГАБИТОСКОПИЯ

ГАБИТОСКОПИЯ - раздел криминалистической техники, изучающий элементы и признаки внешности человека в целях уголовной регистрации и отождествления личности.

От латинского habitus - внеш­ний об­лик че­ло­ве­ка, его кон­сти­ту­ция, те­ло­сло­же­ние и ...ско­пия. На­учные ос­но­вы ис­поль­зо­ва­ния при­зна­ков внеш­но­сти при рас­кры­тии пре­сту­п­ле­ний бы­ли за­ло­же­ны французским кри­ми­на­ли­стом А. Бер­тиль­о­ном (1885 год). В Рос­сии по­ня­тие «Габитоскопия» бы­ло впер­вые сфор­му­ли­ро­ва­но в ра­бо­тах Н.В. Тер­зие­ва («Кри­ми­на­ли­сти­че­ское ото­жде­ст­в­ле­ние лич­но­сти по при­зна­кам внеш­ности», 1956 год), В.А. Снет­ко­ва («Га­би­толо­гия», 1979 год). Эле­мен­та­ми внеш­не­го об­ли­ка яв­ля­ют­ся обо­соб­лен­ные ана­то­мические ор­га­ны и об­ла­с­ти или про­яв­ле­ния функ­ций че­ло­ве­ка (например, нос, рот, гла­за и т. д.), а так­же пред­ме­ты оде­ж­ды и не­ко­то­рые со­пут­ст­вую­щие ве­щи (кос­ты­ли, тро­сти, зон­ты и др.). При­зна­ки внеш­но­сти - это ха­рак­те­ри­сти­ки внеш­не­го об­ли­ка в це­лом или от­дель­ных его эле­мен­тов, с по­мо­щью ко­то­рых мож­но от­ли­чить (уз­нать) че­ло­ве­ка или от­не­сти его к оп­ре­де­лён­ной груп­пе лю­дей. При­зна­ки внеш­но­сти в Габитоскопии делят­ся на соб­ствен­ные: об­ще­фи­зи­че­ские (воз­раст, пол, ра­со­вая или эт­ническая при­над­леж­ность, рост, те­ло­сло­же­ние); ана­то­ми­че­ские (ста­ти­че­ские) - при­зна­ки на­руж­но­го строе­ния че­ло­ве­ческо­го те­ла и ли­ца; функ­цио­наль­ные (ди­на­ми­че­ские) - за­мет­ные при­зна­ки при­выч­ного со­стоя­ния че­ло­века и его дей­ст­вий и со­пут­ст­вую­щие - при­зна­ки ве­щей, на­хо­дя­щих­ся в поль­зо­ва­нии че­ло­ве­ка. Сре­ди собственных при­зна­ков вы­де­ля­ют­ся так называемые осо­бые при­ме­ты - ред­ко встре­чаю­щие­ся вро­ж­дён­ные или при­об­ре­тён­ные при­зна­ки, в том числе ана­то­ми­че­ские и функ­цио­наль­ные ано­ма­лии (например, шра­мы, та­туи­ров­ки, хро­мо­та, заи­ка­ние и пр.)

Габитоскопия яв­ля­ет­ся на­учной ос­но­вой ме­то­дов сло­вес­но­го опи­са­ния внеш­но­сти жи­вых лиц и тру­пов (сло­вес­но­го порт­ре­та), ме­то­да со­став­ле­ния ком­по­зи­ци­он­ных порт­ре­тов (фо­то­ро­бот) и су­деб­ной порт­ретной экс­пер­ти­зы.

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