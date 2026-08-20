Габель (фр. ‒ une gabelle, от лат. gabulum ‒ «налог»)

Габе́ль (фр. — une gabelle, от лат. gabulum — «налог») — косвенный налог на соль, существовавший во Франции с 1286 до 1790. Первоначально этот термин применялся ко всем сырьевым товарам, но постепенно ограничился только солью. Возник как временный военный налог, а в правление Филиппа IV (1268—1314) стал постоянным. В 1340 Филипп VI ввел государственную монополию на его взимание, предполагавшую, в частности, обязательные регулярные закупки каждым подданным короля старше восьми лет определенного количества соли по фиксированной цене. Изначально Г. взималась равномерно во всех провинциях Франции, но позднее цены на соль и уровень налогообложения стали существенно разниться, иногда даже в десятки раз. Все провинции Франции были разделены на 6 групп по размерам и способам взимания Г. Самым высоким налогообложение было в провинциях, традиционно добывающих соль из прибрежных вод Атлантического океана и Средиземного моря или из просоленного морского песка. Меньший налог устанавливался для провинций, где соль добывали из соленых озер и болот. Две отдельные группы составляли провинции, сумевшие откупиться от Г., и провинции, вошедшие в состав Франции на условиях полного освобождения от ее выплаты. Установленные правительством различия между провинциями в уплате Г. способствовали развитию контрабандной торговли солью, которая покупалась в одних провинциях, где цена на соль были ниже, и перепродавалась в других, где цена была выше. Для взимания Г. в 1342 в каждой провинции были созданы принадлежавшие государству централизованные соляные склады (Greniers à sel). Под угрозой конфискации имущества каждый производитель соли обязан был продавать всю продукцию этим складам по фиксированной цене, после чего соль перепродавалась розничным торговцам по более высокой цене. Разница между этими двумя ценами и составляла Г., которая изначально стала самым ненавистным из всех налогов во Франции. Название сборщика Г. — «габелёр» (gabeleur) — служило бранным прозвищем для всех служащих фиска. Несмотря на крайнюю непопулярность Г., она просуществовала вплоть до падения «Старого порядка».

Лит.: Clamageran J. Histoire de l’impot en France. Paris, 1876; Gasquet A. Précis des institutions politiques de l’ancienne France. Paris, 1885; Ардашев П. Н. Провинциальная админи­страция во Франции в последнюю пору «Старого порядка». 1774—1789. Т. 1—2. СПб., 1900—1906. П. П. Черкасов.