ГАБДУЛЛИН МАЛИК

Малик Габдуллин родился 2 (по новому стилю — 15) ноября 1915 года в селе Пухальское (ныне — Зерендинский район Акмолинской области Казахстана) в семье крестьянина-скотовода. По национальности казах. Являлся потомком одного из руководителей казахов Среднего жуза в XVIII веке Каная Куттымбетулы. Дочь — Майдан Маликовна Усенова (Габдуллина).

С четырнадцатилетнего возраста Габдуллин рос в семье видного казахского писателя Сабита Муканова. В 1935 году он окончил Казахский государственный педагогический институт и вскоре был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1937 году Габдуллин был демобилизован, после чего работал литературным работником газеты «Социалистический Казахстан», заместителем редактора газеты «Казахский пионер», научным сотрудником Института языка и литературы Казахского филиала Академии наук СССР. Тогда же он получил свою первую награду — Почётную грамоту Президиума Верховного Совета Казахской ССР. В 1938 году он поступил в аспирантуру Казахского государственного педагогического института, однако учёбу прервала начавшаяся Великая Отечественная война .

16 июля 1941 года Габдуллин повторно был призван в армию Алма-Атинским районным военным комиссариатом Алма-Атинской области Казахской ССР и в сентябре того же года направлен на фронт Великой Отечественной войны. Воевал под командованием генерала И. В. Панфилова в составе 316-й стрелковой дивизии , которая в ноябре 1941 года была преобразована в 8-ю гвардейскую и получила имя своего первого командира.

Первоначально Габдуллин воевал политруком роты автоматчиков 1075-го стрелкового полка. Принимал активное участие в битве за Москву . 16 ноября 1941 года в районе села Ширяево он вместе с 13 автоматчиками, пропустив 5 вражеских танков, организовал засаду на следовавшие за ними 2 батальона противника. Подпустив их поближе, группа Габдуллина открыла шквальный огонь, уничтожив до 150 солдат и офицеров противника. В это время враг развернул танки и атаковал группу. Габдуллин с товарищами связками гранат подбил два танка. Бой длился три часа, после чего автоматчики прорвались через лес в тыл противника и, сея панику в его рядах, успешно вышли к своим. За этот бой он был представлен к первой своей боевой награде — ордену Красной Звезды.

В одном из последующих боёв бою у населённого пункта Рыбушки Габдуллин во главе группы автоматчиков сумел прорвать кольцо окружения вокруг части своего батальона, при этом сам он был ранен, но оставался в строю до выполнения боевой задачи.

К началу 1942 года Габдуллин воевал военным комиссаром 2-го батальона того же полка, преобразованного к тому времени в 23-й гвардейский. С января по март 1942 года он возглавлял группу автоматчиков, которая действовала в районе города Холм Новгородской области. При штурме населённого пункта Новосвинухово группа Габдуллина, обойдя противника с фланга, проникнула в его расположение и посеяла панику в его рядах. Благодаря этому основные силы сумели занять село, захватив более 30 автомашин, 2 склада, 12 пленных. В ходе дальнейшего наступления группа Габдуллина освободила населённый пункт Бородино Старорусского района, а затем закрепилось на захваченных рубежах и удерживало их до подхода основных сил. Габдуллин четырежды поднимал своих бойцов в атаки, отбрасывая атакующие части СС. Противник понёс огромные потери и был вынужден отступить. 29 апреля 1942 года командир 23-го гвардейского стрелкового полка полковник И. В. Капров представил гвардии старшего политрука Малика Габдуллина к званию Героя Советского Союза , также за те же бои он был представлен к ордену Красного Знамени. Кроме того, к званию Героя был представлен боец группы Габдуллина гвардии красноармеец Тулеген Тохтаров, павший в боях за Бородино.

К 1944 году майор Габдуллин служил агитатором Политуправления 1-го Прибалтийского фронта . Принимал участие в освобождении Белорусской ССР, Прибалтики, боях в Восточной Пруссии. Находясь непосредственно в действующих частях, он проводил большую агитационно-пропагандистскую работу, особенно среди бойцов нерусской национальности, мобилизуя их на выполнение боевых задач.

В 1946 году в звании подполковника Габдуллин был уволен в запас. Проживал в Алма-Ате. В 1946-1951 годах Габдуллин возглавлял Институт литературы и языкознания Академии наук Казахской ССР, в 1951-1963 годах был ректором Казахского государственного педагогического института имени Абая. В 1963-1973 годах руководил отделом фольклора Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Академии наук Казахской ССР.

Малик Габдуллин активно занимался научно-исследовательской и педагогической деятельностью. Объект исследования — казахский народный фольклор: эпосы, песни, сказки, пословицы, поговорки. При его участии был издан многотомник «История Казахской литературы». В 1959 году он защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора, а в 1961 году стал действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1972 году он был удостоен премии имени Ч. Ч. Валиханова за научную работу «Казахский героический эпос». Кроме того, Габдуллин написал ряд художественных произведений, часть из которых была переведена на русский язык. Активно занимался общественной работой, избирался депутатом Верховного Совета СССР со 2-й по 4-й созывы.

Умер 2 января 1973 года.