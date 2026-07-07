ГАБДРАХМАНОВ БАРИ ГАЛЕЕВИЧ

Бари Галеевич Габдрахманов родился 12 (по новому стилю — 25) мая 1912 года в деревне Карамышево (ныне — Черемшанский район Татарстана) в крестьянской семье. По национальности татарин.

Был женат. Сын - Рашит Бареевич Габдрахманов, 1940 года рождения.

После окончания начальной школы проживал и работал сначала на Донбассе, затем в Москве и Перми. 15 мая 1941 года (по другим данным, в сентябре того же года Габдрахманов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Кагановичским районным военным комиссариатом Татарской АССР.

14 сентября 1941 года Габдрахманов был направлен на фронт Великой Отечественной войны . Воевал на Западном, Донском, Воронежском, 2-м Украинском фронтах. 15 января 1943 года был тяжело ранен. К лету 1943 года был орудийным номером 233-го гвардейского артиллерийского полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Неизменно находился в составе своего расчёта, ведя огонь по противнику прямой наводкой. В июле 1943 года получил первую свою боевую награду — медаль «За отвагу» .

14 сентября 1943 года в боях за совхоз Свеловичный Габдрахманов проявил исключительную быстроту по заряжанию своего орудия, благодаря чему расчёт подбил 2 вражеских танка. 19 сентября 1943 года во время боя за хутор Строжков он участвовал в отражении немецкой контратаки, подбив 1 танк, 1 противотанковое орудие и уничтожив до 17 солдат и офицеров противника. За те бои Габдрахманов был удостоен ордена Красной Звезды.

Во время ноябрьских боёв 1943 года за населённый пункт Зыбкое расчёт Габдрахманова уничтожил наблюдательный пункт, 2 пулемёта, 16 солдат и офицеров противника. 21-22 ноября 1943 года в боях за населённый пункт Ивановка артиллеристами были уничтожены 3 пулемёта, 1 блиндаж и 9 солдат и офицеров противника. За эти бои Габдрахманов был награждён орденом Славы 3-й степени.

Особо отличился во время Кировоградской наступательной операции. 15 января 1944 года в боях за безымянную высоту к югу от села Грузное Кировоградской области Украинской ССР расчёт Габдрахманова участвовал в отражении ожесточённой немецкой контратаки, уничтожив 1 танк, 2 самоходных орудия, 2 станковых пулемёта. Когда кончились снаряды, Габдрахманов продолжал вести огонь по противнику из автомата. Даже получив тяжёлое ранение, он продолжал сражаться, заставив немецкую пехоту залечь, тем самым продержавшись до прибытия подкрепления, что позволило отбросить противника от советских позиций.19 января 1944 года командир 233-го гвардейского артиллерийского полка гвардии майор П. П. Билецкий представил гвардии младшего сержанта Бари Габдрахманова к званию Героя Советского Союза .

Через несколько дней, 23 января 1944 года, Габдрахманов умер от полученных ранений. Похоронен в Пантеоне Вечной Славы в городе Кропивницком на Украине. Грамота о посмертном присвоении звания Героя Советского Союза за номером 6478 была передана его семье.