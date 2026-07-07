ГАБАЙДУЛИН ГЕННАДИЙ ГАБАЙДУЛОВИЧ

Геннадий Габайдулович Габайдулин родился 2 (по новому стилю — 15) июня 1914 года в деревне Токаево (ныне — Комсомольский район Чувашии) в семье крестьянина. По национальности татарин.

После окончания пяти классов школы Габайдулин проживал в городе Балахна, работал на местной электростанции. Позднее переехал в город Горький , работал на Горьковском автомобильном заводе. В 1936-1939 годах проходил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии .

В августе 1941 года Габайдулин повторно был призван в армию Горьковским районным военным комиссариатом и направлен на фронт Великой Отечественной войны . Участвовал в боях на Западном, Северо-Западном, Калининском и Ленинградском фронтах.

К февралю 1942 года Габайдулин занимал должность командира отделения разведчиков 24-го отдельного гвардейского миномётного дивизиона 29-й армии Калининского фронта. Особо отличился он во время Ржевской-Вяземской операции 1942 года . 7 февраля 1942 года дивизион Габайдулина попал в немецкое окружение. Стремясь выйти из него, командование послало несколько разведывательных групп с целью поиска слабых мест в кольце противника, но все они погибли или вернулись без результатов. В очередной раз была послана разведгруппа под командованием Габайдулина. Во время рейда она была вынуждена принять неравный бой против крупного отряда из нескольких десятков вражеских солдат и офицеров. Все разведчики погибли, а сам Габайдулин, невзирая на восемнадцать ранений, вёл огонь из пулемёта, автомата и пистолета, пока не потерял сознание. Его спасли бойцы подошедшего на помощь подразделения. На месте боя были обнаружены 39 убитых солдат и офицеров противника. За этот подвиг Габайдулин был представлен к званию Героя Советского Союза .

После излечения Габайдулин был признан инвалидом Отечественной войны, но возможностью не возвращаться на фронт отказался воспользоваться и был направлен на учёбу в Арзамасское пулемётное училище, которое окончил в 1943 году и вернулся на фронт. Служил командентом штаба 1-й гвардейской миномётной дивизии. Проявил себя как дисциплинированный командир, чётко и своевременно выполнявший все боевые задачи по охране штаба.

В декабре 1945 года в звании гвардии старшего лейтенанта Габайдулин был уволен в запас. Проживал в посёлке Хрустальный Кавалеровского района Приморского края, работал машинистром электровоза на руднике. Позднее Габайдулин переехал в город Горький (ныне — Нижний Новгород), работал на Горьковском автомобильном заводе. Умер 14 мая 1981 года, похоронен на Старом Автозаводском кладбище Нижнего Новгорода.