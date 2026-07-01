Габай, Илья Янкелевич (09.10.1935, Баку ‒ 20.10.1973, Москва)

Габа́й, Илья Янкелевич (09.10.1935, Баку — 20.10.1973, Москва) — советский педагог, литератор, участник правоза-щитного движения. Преподавал в московских и провинциальных средних школах. Читал лекции на подготовительных кур-сах в МГИАИ. 5 декабря 1965 участвовал в демонстрации в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля (см. «Дело Синявско-го—Даниэля») на Пушкинской площади в Москве. В январе 1967 участвовал в демонстрации против арестов диссидентов и был арестован и провел 4 месяца в Лефортовской тюрьме. В 1968 совместно с Ю. Ч. Кимом и П. И. Якиром выступил с «Обращением к деятелям науки и культуры» против репрессий. Был уволен с работы. Издавал и распространял самиздатов-ский бюллетень «Хроники текущих событий» (1968—1982). Подвергался обыскам и допросам сотрудниками КГБ за хра-нение материалов, связанных с репатриацией крымских татар. В 1969 году этапирован в Ташкент. В январе 1970 пригово-рен судом к 3 годам заключения общего режима за участие в крымско-татарском движении. После отбытия срока в 1972 вернулся в Москву, где продолжил правозащитную деятельность. Покончил с собой, выбросившись из окна.

Соч.: Посох. М., 1990; Стихи. Публицистика. Письма. Воспоминания. М., 1990; Выбранные места. М., 1994. Лит.: Харитонов М. Способ существования. М., 1997; Его же. Илья Габай: Письма из заключения (1970—1972). М., 2015. А. И. Свиридонова.