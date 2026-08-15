ГАБАШВИЛИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
ГАБАШВИЛИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ - грузинский живописец, народный художник Грузинской ССР (1929 год).
Учился в Тифлисе - в школе рисования и живописи (до 1883 года) и у Ф. А. Рубо (1884-1885 годы), затем в петербургской АХ (1886-1888 годы) у Б. П. Виллевальде и в АХ в Мюнхене (1894-1897 годы) у В. Вагнера. В 1894 году путешествовал по Средней Азии, где выполнил большое количество этюдов и зарисовок. Основоположник грузинской жанровой и батальной живописи («Храмовый праздник», 1899 год; «Подготовка к битве в Хевсуретии», 1936 год, обе - Музей искусств Грузии), сыграл значительную роль в развитии портрета («Грузинка с бубном», 1893 год; «Певец Ф. Коридзе в роли князя Гудала», 1902-1905 годы; Автопортрет, 1932 год; все - там же) и пейзажа. Автор картин из жизни хевсуров (т. н. Хевсурский цикл, конец 1890-х годов). Один из организаторов и профессор (1922-1930 годы) Тифлисской (Тбилисской) АХ.