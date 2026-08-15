ГАБАШВИЛИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

ГАБАШВИЛИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ - грузинский живописец, народный художник Грузинской ССР (1929 год).

Учил­ся в Тиф­ли­се - в шко­ле ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си (до 1883 года) и у Ф. А. Ру­бо (1884-1885 годы), за­тем в пе­тербургской АХ (1886-1888 годы) у Б. П. Вил­ле­валь­де и в АХ в Мюн­хе­не (1894-1897 годы) у В. Ваг­не­ра. В 1894 году пу­те­ше­ст­во­вал по Средней Азии, где вы­пол­нил боль­шое ко­ли­че­ст­во этю­дов и за­ри­со­вок. Ос­но­во­по­лож­ник грузинской жан­ро­вой и ба­таль­ной жи­во­пи­си («Хра­мо­вый празд­ник», 1899 год; «Под­го­тов­ка к бит­ве в Хев­су­ре­тии», 1936 год, обе - Му­зей ис­кусств Гру­зии), сыг­рал зна­чительную роль в раз­ви­тии порт­ре­та («Гру­зин­ка с буб­ном», 1893 год; «Пе­вец Ф. Ко­рид­зе в ро­ли кня­зя Гу­да­ла», 1902-1905 годы; Ав­то­порт­рет, 1932 год; все - там же) и пей­за­жа. Ав­тор кар­тин из жиз­ни хев­су­ров (т. н. Хев­сур­ский цикл, конец 1890-х годов). Один из ор­га­ни­за­то­ров и профессор (1922-1930 годы) Тиф­лис­ской (Тби­лис­ской) АХ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)