Гаазе (нем. Haase), Гуго (29.09.1863, Алленштейн, Вост. Пруссия ‒ 17.11.1919, Берлин)

Га́азе (нем. Haase), Гуго (29.09.1863, Алленштейн, Вост. Пруссия — 17.11.1919, Берлин) — германский политический деятель, социал-демо­крат, адвокат . Изучал юриспруденцию в университете Кёнигсберга, с 1887 член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 1894 первый социал-демократический депутат в городском парламенте Кёнигс­берга. В 1887—1907 и в 1912—1919 член социал-демократической фракции рейхстага, с 1913 ее сопредседатель. В качестве адвоката защищал О. Брауна и К. Либкнехта на политических процессах. В 1911—1917 сопредседатель (с А. Бебелем) СДПГ. В 1914—1917 активно выступал против войны. В апреле 1917 один из организаторов Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ), во время Ноябрьской революции 1918 председатель (вместе с Ф. Эбертом) Совета народных уполномоченных. После создания Коммунистической партии Германии (КПГ) выступал за воссоединение СДПГ и НСДПГ. Погиб в результате покушения. Лит.: Haase E. Hugo Haase. Sein Leben und Wirken. Mit einer Auswahl von Briefen, Reden und Ausätzen. Berlin, 1929; Engelmann D., Naumann H. Hugo Haase. Lebensweg und politisches Vermächtnis eines streitbaren Sozialisten. Berlin, 1999. А. Г. Матвеева.