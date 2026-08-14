ГААЗЕ ГУГО
ГААЗЕ ГУГО - германский политический деятель.
Окончил юридический факультет университета Кёнигсберга. В 1887 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), в 1897-1907 годы и 1912-1918 годы депутат рейхстага. Был адвокатом на политических процессах против деятелей СДПГ, в том числе против О. Брауна и К. Либкнехта. C 1911 года сопредседатель СДПГ (до 1913 года с А. Бебелем, затем с Ф. Эбертом). С 1913 года совместно с Ф. Шейдеманом руководил фракцией СДПГ в рейхстаге. В 1916-1917 годы разошёлся с большинством членов СДПГ в вопросе о военных кредитах, сложил с себя полномочия сопредседателя партии и в апреле 1917 года основал вместе с К. Каутским и другими центристами Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ). В период Ноябрьской революции 1918 года совместно с Эбертом возглавлял Совет народных уполномоченных (ноябрь - декабрь 1918 года). После образования КПГ выступал за воссоединение СДПГ и НСДПГ. Умер от ран, полученных в результате покушения.