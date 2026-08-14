ГААЗЕ ГУГО

ГААЗЕ ГУГО - германский по­ли­тический дея­тель.

Окон­чил юри­дический факультет университета Кё­нигс­бер­га. В 1887 году всту­пил в Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии (СДПГ), в 1897-1907 годы и 1912-1918 годы депутат рейхс­та­га. Был ад­во­ка­том на по­ли­тических про­цес­сах про­тив дея­те­лей СДПГ, в том числе про­тив О. Брау­на и К. Либк­нех­та. C 1911 года со­пред­се­да­тель СДПГ (до 1913 года с А. Бе­бе­лем, за­тем с Ф. Эбер­том). С 1913 года совместно с Ф. Шей­де­ма­ном ру­ко­во­дил фрак­ци­ей СДПГ в рейхс­та­ге. В 1916-1917 годы ра­зо­шёл­ся с боль­шин­ст­вом чле­нов СДПГ в во­про­се о во­енных кре­ди­тах, сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия со­пред­се­да­те­ля пар­тии и в апреле 1917 года ос­но­вал вме­сте с К. Ка­ут­ским и другими цен­три­ста­ми Не­за­ви­си­мую со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии (НСДПГ). В пе­ри­од Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года совместно с Эбер­том воз­глав­лял Со­вет народных упол­но­мо­чен­ных (но­ябрь - декабрь 1918 года). По­сле об­ра­зо­ва­ния КПГ вы­сту­пал за вос­со­еди­не­ние СДПГ и НСДПГ. Умер от ран, по­лу­чен­ных в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния.

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