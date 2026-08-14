ГААГСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ МИРА 1899 И 1907 ГОДОВ
ГААГСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ МИРА 1899 И 1907 ГОДОВ - международные конференции, состоявшиеся в 1899 и 1907 годах в Гааге (Нидерланды).
Имели целью ограничение роста вооружений, выработку мирных способов решения международных споров, а также кодифицирование норм, относящихся к ограничению вооружения, возникновению и ведению войны.
1-я мирная конференция состоялась по инициативе России 06.05-17.07.1899 года. В ней участвовали 109 делегатов от 26 стран Европы, Азии и Америки. Заключены три конвенции и приняты три декларации.
2-я мирная конференция состоялась по инициативе США 02.06-05.10.1907 года. На ней были представлены 44 государства (в т. ч. 19 американских). Пересмотрены конвенции 1899 года и приняты 10 новых, но общее соглашение о разоружении не было выработано, хотя конференцией были введены различные ограничения таких действий, как минирование, бомбардировка неукреплённых городов, применение силы для взимания внешних долгов, определены права нейтральных государств на период военных действий, создан международный третейский суд, достигнуто соглашение о необходимости формального объявления войны перед началом боевых действий.
Гаагские конференции мира способствовали выработке основных положений права войны, закреплённых в конвенциях: «О мирном решении международных столкновений», «Об ограничении обращения к силе для взыскания по договорным долговым обязательствам» (конвенция Драго - Портера по фамилиям авторов - представителей Аргентины и США), «Об открытии военных действий», «О законах и обычаях сухопутной войны», «О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне», «О положении неприятельских торговых судов при открытии военных действий», «Об обращении торговых судов в суда военные», «Об установке автоматических контактных подводных мин», «О бомбардировке морскими силами во время войны», «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 года», «О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне», «О правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне». Таким образом, Гаагские конференции мира реализовали идеи международно-правовой кодификации средств и способов ведения войны. Правила ведения войны, закреплённые на конференциях, сохраняют свою актуальность и действуют до настоящего времени. Они представляют собой основу дальнейшего развития правовых норм, регламентирующих применение военной силы в вооруженных конфликтах.
Важным реальным нововведением стало создание постоянного арбитражного суда - предшественника постоянного Международного суда ООН и Международного уголовного суда.