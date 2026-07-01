Гаагские конференции мира 1899 и 1907

Гаа́гские конфере́нции ми́ра 1899 и 1907 — были созваны для разработки многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны. Первая Г. к. м. проходила с 6 [18] мая по 17 [29] июля 1899. Была организована по инициативе императора Николая II и российского правительства. Серьезными аргументами в пользу созыва подобной конференции стали озабоченность общественности и значительное беспокойство правительств, связанные с быстрым ростом вооружений в Европе, особенно в Германии. Местом проведения конференции была выбрана Гаага — город в нейтральной европейской стране, дипломатическая столица Европы. По желанию королевы Нидерландов Вильгельмины открытие конференции было приурочено ко дню рождения императора Николая II.

В Первой Г. к. м. приняли участие 110 делегатов, представлявших 26 государств. Результатом конференции стало принятие трех Конвенций: 1) о мирном решении международных столкновений; 2) о законах и обычаях сухопутной войны; 3) о применении к морской войне начал Женевской конвенции от августа 1864. Были приняты также три декларации: «О воспрещении метать снаряды и взрывчатые вещества с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов»; «О воспрещении употреблять снаряды, имеющие единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы»; «О воспрещении употреблять пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле». Акты, принятые на конференции, только ограничивали применение наиболее опасных видов вооружений, а проблема регулирования численности вооруженных сил и военных бюджетов так и не была решена. Определенные результаты были достигнуты лишь по вопросам регламентации войны и мирного разрешения конфликтов, и наиболее важным из них стало принятие Конвенции о мирном решении международных столкновений.

Вторая Г. к. м. проходила в Гааге со 2 [15] июня по 5 [18] октября 1907 и собрала представителей 44 государств. С инициативой об организации конференции и месте ее проведения вновь выступила Россия. Важнейшим результатом ее работы была кодификация правил нейтралитета, сложившихся в практике войн XIX в., главным образом в виде обычаев. Это было отражено в двух конвенциях (всего было принято 13): 5-й — О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны и 13-й — О правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне; дополнительно — в Лондонской декларации о праве морской войны 1909 (не ратифицированной, но признававшейся на практике). Что касается нейтралитета в воздушной войне, то его правила еще не были тогда зафиксированы в международных конвенциях; позже считалось, что и в этом случае должны применяться правила 5-й или 13-й Гаагской конвенции в зависимости от того, идет ли речь о самолетах или о гидросамолетах.

Помимо вышеуказанных были приняты следующие Конвенции: 1) о мирном решении международных столкновений; 2) об ограничении случаев обращения к силе для взыскания по договорным долговым обязательствам; 3) об открытии военных действий; 4) о законах и обычаях сухопутной войны; 6) о положении неприятельских торговых судов при открытии военных дей­ствий; 7) об обращении торговых судов в военные; 8) об установке автоматических контактных подводных мин; 9) о бомбардировке морскими силами во время войны; 10) о применении к морской войне начал Женев­ской конвенции 1864; 11) о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне; 12) об учреждении международного призового суда (эта конвенция не вступила в силу).

Принятые в 1907 конвенции явились результатом первой в истории международного права крупной кодификации правил ведения войны и мирного разрешения международных споров. Док.: Конвенции и декларации, подписанные на Конференции мира в Гааге 17 (29) июля 1899 г. СПб., 1900; Женевская (1906 г.) и Гаагская (1907 г.) конвенции. Петроград, 1914 г.

Лит.: Вторая конференция мира 1907 г. СПб., 1908; Рыбачёнок И. С. Россия и Первая конференция мира 1899 года в Гааге. М., 2005. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.