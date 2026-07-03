Гаагская конференция по репарациям 1929‒1930

Гаа́гская конфере́нция по репа­ра́циям 1929—1930 — конференция, обсудившая и принявшая план Юнга. К 1929 стало ясно, что Германия не сможет выплатить репарации, предусмотренные планом Дауэса. В феврале—июне 1929 работал Комитет экспертов по проблеме репараций. Председательствовавший на нем представитель США О. Юнг предложил план, названный его именем.

По плану Юнга размеры ежегодных платежей Германии снижались на 20 %, и при этом она могла в случае острой необходимости заморозить выплаты. Срок выплаты репараций продлевался до 1988. 7 июня 1929 план был официально опубликован, и для его обсуждения 6 августа 1929 была созвана конференция Германии и реципиентов репараций (кроме США, которые официально в конференции не участвовали).

Несмотря на противоречия между Великобританией и Францией по поводу распределения и форм репараций, 1-я сессия конференции одобрила основы плана 31 августа 1929. После этого мировым финансовым кругам пришлось пересматривать свои планы, что способствовало дестабилизации мировой финансовой системы накануне Великой депрессии. 2-я сессия конференции 3—20 января 1930 проходила с участием Австрии, Венгрии и Болгарии. Она приняла план, который начал действовать с декабря 1930. Также было достигнуто соглашение о досрочном выводе иностранных войск из Рейнской области в 1930.

Лит.: План Юнга и Гаагская конференция 1929—1930 гг. Документы и материалы. М.-Л., 1931; Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой войне. 1929—1941. М., 2004. А. В. Шубин.