Гаага (нид. s-Gravenhage, Den Haag)

Гаа́га (нид. ʼs-Gravenhage, Den Haag) — город в Нидерландах, резиденция королевского двора, правительства и парламента. Административный центр провинции Южн. Голландия. 515 тыс. жителей (март 2015), в агломерации — 1 млн 89 тыс. жителей (2015). Порт на Северном море (аванпорт Схевенинген), на пересечении каналов.

Г. ведет свою историю приблизительно с 1230, когда граф Голландии Флорис IV построил на этом месте охотничий домик. Впервые упоминается в историческом документе 1242 как охотничье угодье «в изгороди» (нид. in die Hage) сына Флориса IV голландского графа Вильгельма II. Провозглашенный в 1247 германским королем Вильгельм II возвел там подобающий его статусу замок . В 1280 при Флорисе V в нем было завершено строительство знаменитого Рыцарского зала — ныне место торжественных заседаний парламента страны (Генеральных штатов).

Замок стал ядром формировавшегося на протяжении веков архитектурного ансамбля Бинненхоф — с XIII в. резиденции графов Голландии. Вокруг Бинненхофа выросло поселение ремесленников и купцов, называвшееся Ди Хаге (Die Hage — досл. «изгородь»). Приблизительно с 1400 оно стало именоваться более чинно — Графенхаге (ʼs-Gravenhage — «огороженная графская усадьба», сокращенно — Den Haag). Г. стала политическим и культурным центром графства и по численности жителей была в то время одним из крупных населенных пунктов, однако городскую хартию так и не получила, оставаясь в правовом отношении деревней. В XV — 1-й половине XVI в. владетели Нидерландов герцоги Бургундские (см. Бургундское герцогство), а затем Габсбурги лишь изредка выбирали Г. местом пребывания своего двора.

С 1580 штаты провинции Голландии и Генеральные штаты Республики Соединенных провинций постоянно заседали в Г., с 1588 там находилась резиденция статхаудера. В XVII—XVIII вв. Г. — политическая столица Соединенных провинций и дипломатическая столица Европы. В конце XVIII в. по численности населения (40 тыс. чел) Г. уступала только Ам­стердаму и Роттердаму. В Г. находились органы управления Батавской республики. В 1806 королем Людовиком Бонапартом Г. была возведена в ранг «третьего города» Голландского королевства, а после включения Нидерландов в состав Французской империи (1810) провозглашена Наполеоном «важным городом империи». После освобождения Нидерландов от француз­ской оккупации за Г. окончательно закрепился статус города. С 1815 в Г. расположился королевский двор. В XIX в. Г. стала культурным и артистическим центром страны. Численность населения города быстро росла и к концу века достигла 100 тыс. чел.

Г. — место проведения Первой (1899) и Второй (1907) Гаагских мирных конференций (см. Гаагские конвенции мира 1899 и 1907), международных конференций по финансово-экономическим (см. Гаагская конференция 1922) и репарационным (см. Гаагская конференция по репарациям 1929—1930) вопросам. В годы Второй мировой войны, как и все Нидерланды, Г. подверглась немецко-фашистской оккупации. Чтобы построить береговые укрепления, в 1942 германские войска разрушали целые кварталы города. Сильно пострадала Г. во время массированной бомбардировки английской авиацией 3 марта 1945. В послевоенное время Г. стала одним из центров Движения за объединение Европы, организовавшего в 1948 проведение в Г. Европейского конгресса.

Во 2-й половине XX в. Г. быстро расширялась за счет присоединения соседних небольших городов. Сегодня Г. — политическая столица страны, местопребывание дипломатических миссий, иностранных торговых и промышленных фирм. В Г. находятся некоторые международные институты, например Международный суд, Постоянная палата Международного третейского суда и др. В Г. много учебных, научных и культурных организаций, в том числе Высшая военная академия , Высшая военно-морская академия, Академия международного права, Королевская академия изобразительных искусств.

Г. — крупный центр туризма. Многочисленные архитектурные памятники XIII—XVIII вв., в том числе Бинненхоф, Старая ратуша, готические церкви и дворцы (Нордейнде, Хёйс-тен-Бос). Самый известный из музеев — Маурицхёйс. Исключительная ценность экспонируемых в нем полотен (коллекция невелика, всего их ок. 300) ставит Маурицхёйс в ряд лучших музеев мира. В Г. имеются также Муниципальный музей , Музей истории Гааги, Панорама Месдаха (представляющая рыбацкую деревню Схевенинген в 1881 на полотне размером 120  14 м), Музей Меерманно-Вестренианум (книги, выпущенные до 1501, антиквариат и т. п.), государственные и региональные архивы, архивы королевского дома. В городе есть и музей под открытым небом — Мадуродам, где представлены макеты всех достопримечательных зданий и сооружений Нидерландов.

Лит.: Smit J. G. (red). Den Haag. Geschiedenis van de stad. Deel 1: Vroegste tijd tot 1574. Zwolle, 2004; Wijsenbeek-Olthuis Th. F. (red). Den Haag. Geschiedenis van de stad. Deel 2: De tijd van de Republiek. Zwolle, 2005; Nijs Th. de, Sillevis J. (red). Den Haag. Geschiedenis van de stad. Deel 3: Negentiende en twintigste eeuw. Zwolle, 2005. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.