ГААГА

ГААГА (нидерл. Den Haag, ’s-Gravenhage, буквально - граф­ская из­го­родь) - го­род на за­па­де Ни­дер­лан­дов, административный центр провинции Южная Гол­лан­дия.

Гаага, офи­ци­аль­но не яв­ля­ясь сто­ли­цей стра­ны, вы­пол­ня­ет много по­ли­ти­ко-административных функ­ций: здесь на­хо­дит­ся ре­зи­ден­ция ко­ро­лев­ско­го дво­ра (с 1815 года), раз­ме­ща­ют­ся пра­ви­тель­ст­во и пар­ла­мент Ни­дер­лан­дов, ди­пло­ма­тические мис­сии. Население 479,5 тысяч человек (2006 год, с при­го­ро­да­ми около 670 тысяч человек), тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ам­стер­да­ма и Рот­тер­да­ма. Гаага рас­по­ло­же­на в 3,5 км от по­бе­ре­жья Се­вер­но­го моря (аван­порт - Схе­ве­нин­ген). Круп­ный транс­порт­ный узел. Сис­те­мой ка­на­лов, железно-дорожными ли­ния­ми и ав­то­стра­да­ми Гаага со­еди­не­на с Ам­стер­да­мом, Рот­тер­да­мом и другими го­ро­да­ми стра­ны.

Гаага - тра­диционное ме­сто про­ве­де­ния ди­пло­ма­тических пе­ре­го­во­ров, ме­ж­ду­народных фо­ру­мов и кон­фе­рен­ций: здесь про­хо­ди­ли Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 и 1907 годов , ме­ж­ду­народная Га­аг­ская кон­фе­рен­ция 1922 года по фи­нан­со­во-эко­но­мическим во­про­сам, в 1929-1930 годы кон­фе­рен­ции по во­про­сам ре­па­ра­ций. В XX веке, осо­бен­но по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны , в Гааге раз­мес­ти­лись ряд ме­ж­ду­народных ин­сти­ту­тов и пред­ста­ви­тельств ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций, в том числе Ме­ж­ду­народный суд ООН , По­сто­ян­ная па­ла­та Ме­ж­ду­народного тре­тей­ско­го су­да, Бю­ро ме­ж­ду­народной пра­во­вой до­ку­мен­та­ции, Ме­ж­ду­народный ста­ти­сти­че­ский инстиут и др. В 1990-е годы Гаага бы­ла вы­бра­на как по­сто­ян­ное ме­сто­пре­бы­ва­ние Ме­ж­ду­народного три­бу­на­ла по бывшей Юго­сла­вии (МТБЮ).

Гаага - один из глав­ных ту­ри­стических цен­тров стра­ны. В цен­тре го­ро­да, во мно­гом со­хра­нив­шем ста­рин­ный об­лик с пря­мо­уголь­ной се­тью улиц, - пра­ви­тель­ст­вен­ный рай­он во­круг озера Вей­вер: на его бе­ре­гу - Бин­нен­хоф (пря­мо­уголь­ный ан­самбль «Внут­рен­не­го дво­ра», XIII-XVIII века; го­тический Ры­цар­ский зал – около 1280 года, ны­не ме­сто тор­жествеснных за­се­да­ний пар­ла­мен­та стра­ны), бывшие двор­цо­вые во­ро­та Ге­ван­ген­порт (XVI век) и клас­си­ци­стический дво­рец Мау­риц­хёйс (1633-1635 годы, ар­хи­тек­то­ры Я. ван Кам­пен, П. Пост; здесь раз­меща­ет­ся Ко­ро­лев­ский ка­би­нет кар­тин). Го­тические церк­ви Синт-Якоб­скерк и Кло­стер­керк (обе XVI-XVI веков), ре­нес­санс­ная Ста­рая ра­ту­ша (южная часть - 1564-1565 годы). Сре­ди па­мят­ни­ков в сти­ле ба­рок­ко и клас­си­циз­ма - бывший за­го­род­ный ко­ро­лев­ский дво­рец Хёйс-тен-Бос (1645-1647 годы, архитектор П. Пост; 1734-1737 годы, архитектор Д. Ма­ро; Оран­ский зал с ал­ле­го­ричской жи­во­пи­сью Я. Йор­дан­са, 1647 год; Ки­тай­ский и Япон­ский залы, XVIII век), церковь Ньи­ве керк (1649-1656 годы, архи­тек­то­ры П. Нор­витс, Б. ван Бас­сен) и др. По пла­ну 1860 года улич­ная сеть рас­ши­ре­на. В XX веке по пла­нам ре­кон­ст­рук­ции Гааги (1908-1909 годы, архитетор Х. П. Бер­лаге; 1935 год, архитектор В. М. Дю­док) по­строе­ны но­вые рай­оны, вы­тя­ну­тые вдоль основных транс­порт­ных ма­ги­ст­ра­лей. Сре­ди по­стро­ек XX века - Дво­рец Ми­ра (1913 год, ар­хи­тек­то­ры Л. М. Кор­до­нье, Й. А. Г. ван дер Стёр; по­стро­ен на сред­ст­ва Э. Кар­не­ги), уни­вер­маг «де Бей­ен­корф» (1924-1926 годы, архитектор П. Л. Кра­мер), кон­то­ра «Вол­хар­динг» (1928 год, ар­хи­тек­то­ры Я. Бёйс, Я. Люр­сен) и фир­ма «Шелл» (1938-1942 годы, архитектор Я. Й. П. Ауд), по­соль­ст­во США (1958 год, ар­хи­тек­то­ры М. Брёй­ер, А. Эл­зас). Па­мят­ни­ки: кон­ная ста­туя Виль­гель­ма Оран­ско­го (1845 год, скульп­тор Э. ван Ньи­вер­кер­ке), Не­за­ви­си­мо­сти 7 про­вин­ций (1869 год, скульп­тор Й. Гефс).

Ко­ро­лев­ская ака­де­мия из­об­ра­зительных и при­клад­ных ис­кусств (1682 год), Институт эко­но­ми­ки сельского хозяйства (1940 год), Ни­дерландский фонд тро­пи­че­ских ис­сле­до­ва­ний (WOTRO, 1964 год), Институт Хай­ген­са (ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ис­то­рии литературы и нау­ки). Уни­вер­си­тет (ос­но­ван в 1987 году; вклю­ча­ет 14 институтов), Ака­де­мия ме­ж­ду­народного пра­ва (1923 год), Ме­ж­ду­нароная шко­ла управ­ле­ния (1929 год), Ме­ж­ду­народный институт со­ци­аль­ных зна­ний (1952 год). Кон­сер­ва­то­рия (с 1900 года, осно­ва­на в 1826 году как 1-я голландская Ко­ро­лев­ская музыкальная шко­ла). Ко­ро­лев­ская библиотека (ос­но­ва­на в 1798 году, зда­ние - 1734-1736 годы, архитектор Д. Ма­ро; со­дер­жит около 600 тысяч то­мов, 30 тысяч ру­ко­пи­сей). Ху­дожественные му­зеи: Ко­ро­лев­ский ка­би­нет кар­тин (1820 год; кол­лек­ция голландской жи­во­пи­си), Мер­ман­но-Вест­ре­ниа­нум (1848 год; египетская, ан­тичная и средне-вековая кол­лек­ция), Бре­ди­ус (1923 год, голландское искусство), Мес­даг (1903 год, голландская и французская жи­во­пись XIX века); сре­ди других му­зе­ев - Городской му­зей (ос­но­ван в 1883 году, зда­ние - 1916-1935 годы, архитектор Х. П. Бер­ла­ге; ис­то­рия Гааги и изо­бра­зительное искусство XIX-XX веков), Ме­ж­ду­народный му­зей прес­сы, поч­то­вый (1929 год), кос­тю­ма. Му­зей-парк Ма­ду­ро­дам (под от­кры­тым не­бом, в ми­ниа­тю­ре пред­став­ле­ны наи­бо­лее зна­чительные ар­хитектурные со­ору­же­ния Ни­дер­лан­дов). Те­ат­ры: Ко­ро­лев­ский (1804 год; зда­ние - около 1765 года, архитектор П. де Сварт), Ни­дерландский те­атр тан­ца (1959 год), «Ап­пель­теа­тер», «Кон­гресс­центр» и др. Сим­фо­нический ор­кестр «Ре­зиден­си» (1903 год). Бо­та­нический и зоо­ло­гический са­ды. На из­вест­ном кат­ке «Де Эйтхоф» про­во­дят­ся круп­ней­шие ме­ж­ду­народные конь­ко­беж­ные со­рев­но­ва­ния. В 1948 году в Гааге про­шла 1-я половина матч-тур­нира на пер­вен­ст­во ми­ра по шах­ма­там.

В струк­ту­ре эко­но­ми­ки Гааги, ис­то­ри­че­ски раз­ви­вав­шей­ся как центр управ­ле­ния голландсикими ко­ло­ния­ми, рез­ко до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то бо­лее 90% ра­бо­таю­щих, в основном административно-по­ли­тические функ­ции). Гаага - центр де­ло­вых ус­луг национального зна­че­ния, важ­ный тор­го­во-фи­нан­со­вый центр, ме­сто­по­ло­же­ние прав­ле­ний и пред­ста­ви­тельств ря­да круп­ных ком­па­ний. В ин­ду­ст­ри­аль­ном сек­то­ре пре­об­ла­да­ют мел­кие и сред­ние пред­при­ятия. Про­изводство ра­дио­элек­трон­ных из­де­лий (ау­дио- и ви­део­ап­па­ра­ту­ра, ком­плек­тую­щие уз­лы и аг­ре­га­ты ком­пь­ю­тер­ной тех­ни­ки и др.). Б. ч. пред­при­ятий пи­ще­вой, по­ли­гра­фической, тек­стиль­ной, швей­ной, ме­бель­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности рас­по­ло­же­ны в основном в при­го­ро­дах. Гаага из­вест­на как центр про­изводства ху­дожественных из­де­лий из стек­ла и де­ре­ва. Близ го­ро­да - авиационный за­вод «Vokker».

В Схе­ве­нин­ге­не, северном ку­рорт­ном пред­ме­стье Гааги, - кур­зал (1887 год), вил­лы по про­ек­там Х. ван де Вел­де (1900 год), Я. Вил­са, Я. Бёй­са и др.; дей­ст­ву­ет верфь по ре­мон­ту ры­бо­ло­вец­ких су­дов. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да на­чи­на­ет­ся зо­на те­п­лич­но-пар­ни­ко­вых хо­зяйств, про­тя­ги­ваю­щая­ся до Рот­тер­да­ма (из­вест­на под названием «стек­лян­но­го го­ро­да» Южной Гол­лан­дии; вы­ра­щи­ва­ют ран­ние по­ми­до­ры, клуб­ни­ку и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)