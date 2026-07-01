ГААГА
ГААГА (нидерл. Den Haag, ’s-Gravenhage, буквально - графская изгородь) - город на западе Нидерландов, административный центр провинции Южная Голландия.
Гаага, официально не являясь столицей страны, выполняет много политико-административных функций: здесь находится резиденция королевского двора (с 1815 года), размещаются правительство и парламент Нидерландов, дипломатические миссии. Население 479,5 тысяч человек (2006 год, с пригородами около 670 тысяч человек), третий по числу жителей город страны после Амстердама и Роттердама. Гаага расположена в 3,5 км от побережья Северного моря (аванпорт - Схевенинген). Крупный транспортный узел. Системой каналов, железно-дорожными линиями и автострадами Гаага соединена с Амстердамом, Роттердамом и другими городами страны.
Гаага - традиционное место проведения дипломатических переговоров, международных форумов и конференций: здесь проходили Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов, международная Гаагская конференция 1922 года по финансово-экономическим вопросам, в 1929-1930 годы конференции по вопросам репараций. В XX веке, особенно после Второй мировой войны, в Гааге разместились ряд международных институтов и представительств международных организаций, в том числе Международный суд ООН, Постоянная палата Международного третейского суда, Бюро международной правовой документации, Международный статистический инстиут и др. В 1990-е годы Гаага была выбрана как постоянное местопребывание Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).
Гаага - один из главных туристических центров страны. В центре города, во многом сохранившем старинный облик с прямоугольной сетью улиц, - правительственный район вокруг озера Вейвер: на его берегу - Бинненхоф (прямоугольный ансамбль «Внутреннего двора», XIII-XVIII века; готический Рыцарский зал – около 1280 года, ныне место торжествеснных заседаний парламента страны), бывшие дворцовые ворота Гевангенпорт (XVI век) и классицистический дворец Маурицхёйс (1633-1635 годы, архитекторы Я. ван Кампен, П. Пост; здесь размещается Королевский кабинет картин). Готические церкви Синт-Якобскерк и Клостеркерк (обе XVI-XVI веков), ренессансная Старая ратуша (южная часть - 1564-1565 годы). Среди памятников в стиле барокко и классицизма - бывший загородный королевский дворец Хёйс-тен-Бос (1645-1647 годы, архитектор П. Пост; 1734-1737 годы, архитектор Д. Маро; Оранский зал с аллегоричской живописью Я. Йорданса, 1647 год; Китайский и Японский залы, XVIII век), церковь Ньиве керк (1649-1656 годы, архитекторы П. Норвитс, Б. ван Бассен) и др. По плану 1860 года уличная сеть расширена. В XX веке по планам реконструкции Гааги (1908-1909 годы, архитетор Х. П. Берлаге; 1935 год, архитектор В. М. Дюдок) построены новые районы, вытянутые вдоль основных транспортных магистралей. Среди построек XX века - Дворец Мира (1913 год, архитекторы Л. М. Кордонье, Й. А. Г. ван дер Стёр; построен на средства Э. Карнеги), универмаг «де Бейенкорф» (1924-1926 годы, архитектор П. Л. Крамер), контора «Волхардинг» (1928 год, архитекторы Я. Бёйс, Я. Люрсен) и фирма «Шелл» (1938-1942 годы, архитектор Я. Й. П. Ауд), посольство США (1958 год, архитекторы М. Брёйер, А. Элзас). Памятники: конная статуя Вильгельма Оранского (1845 год, скульптор Э. ван Ньиверкерке), Независимости 7 провинций (1869 год, скульптор Й. Гефс).
Королевская академия изобразительных и прикладных искусств (1682 год), Институт экономики сельского хозяйства (1940 год), Нидерландский фонд тропических исследований (WOTRO, 1964 год), Институт Хайгенса (исследования в области истории литературы и науки). Университет (основан в 1987 году; включает 14 институтов), Академия международного права (1923 год), Междунароная школа управления (1929 год), Международный институт социальных знаний (1952 год). Консерватория (с 1900 года, основана в 1826 году как 1-я голландская Королевская музыкальная школа). Королевская библиотека (основана в 1798 году, здание - 1734-1736 годы, архитектор Д. Маро; содержит около 600 тысяч томов, 30 тысяч рукописей). Художественные музеи: Королевский кабинет картин (1820 год; коллекция голландской живописи), Мерманно-Вестренианум (1848 год; египетская, античная и средне-вековая коллекция), Бредиус (1923 год, голландское искусство), Месдаг (1903 год, голландская и французская живопись XIX века); среди других музеев - Городской музей (основан в 1883 году, здание - 1916-1935 годы, архитектор Х. П. Берлаге; история Гааги и изобразительное искусство XIX-XX веков), Международный музей прессы, почтовый (1929 год), костюма. Музей-парк Мадуродам (под открытым небом, в миниатюре представлены наиболее значительные архитектурные сооружения Нидерландов). Театры: Королевский (1804 год; здание - около 1765 года, архитектор П. де Сварт), Нидерландский театр танца (1959 год), «Аппельтеатер», «Конгрессцентр» и др. Симфонический оркестр «Резиденси» (1903 год). Ботанический и зоологический сады. На известном катке «Де Эйтхоф» проводятся крупнейшие международные конькобежные соревнования. В 1948 году в Гааге прошла 1-я половина матч-турнира на первенство мира по шахматам.
В структуре экономики Гааги, исторически развивавшейся как центр управления голландсикими колониями, резко доминирует сфера услуг (занято более 90% работающих, в основном административно-политические функции). Гаага - центр деловых услуг национального значения, важный торгово-финансовый центр, местоположение правлений и представительств ряда крупных компаний. В индустриальном секторе преобладают мелкие и средние предприятия. Производство радиоэлектронных изделий (аудио- и видеоаппаратура, комплектующие узлы и агрегаты компьютерной техники и др.). Б. ч. предприятий пищевой, полиграфической, текстильной, швейной, мебельной, металлообрабатывающей промышленности расположены в основном в пригородах. Гаага известна как центр производства художественных изделий из стекла и дерева. Близ города - авиационный завод «Vokker».
В Схевенингене, северном курортном предместье Гааги, - курзал (1887 год), виллы по проектам Х. ван де Велде (1900 год), Я. Вилса, Я. Бёйса и др.; действует верфь по ремонту рыболовецких судов. В окрестностях города начинается зона теплично-парниковых хозяйств, протягивающаяся до Роттердама (известна под названием «стеклянного города» Южной Голландии; выращивают ранние помидоры, клубнику и др.).
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