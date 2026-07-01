ФУРУГЕЛЬМ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Начало карьеры

Иван Фуругельм родился 11 марта 1821 г. По происхождению финн; дворянин. Как и многие молодые дворяне, связал свою жизнь с морем, в 1836 г. поступив в мореходное училище в Або. Спустя два года началась практическая часть, и Ф. плавал на кораблях по Балтике. С 1839 г. – гардемарин.

Поступив на службу в Балтийский флот, плавал по Финскому заливу. В 1843 – 1844 гг. занимался гидрографическими работами в заливе.

В 1846 г. последовал перевод Ф. в Черноморский флот, однако здесь он пробыл около года.

Служба на Российско-Американскую компанию (РАК)

1850 г. стал поворотным в судьбе Ф; он поручил назначение в РАК. Совершив на «Императоре Николае I» плавание по маршруту Кронштадт – Ново-Архангельск, Ф. в конце апреля 1851 г. прибыл в Русскую Америку. Назначен на должность главы Ново-Архангельского порта. Исполнял поручения РАК, плавал на ее судах в Калифорнию, Китай, на Гавайи.

С 1853 г. – командир «Князя Меншикова», служил под начальством Е.В. Путятина. С 1854 г. – глава Аянского порта. В июне этого же года последовало назначение Ф. начальником о-ва Сахалин. Однако приступить к своим обязанностям Ф. так и не успел. Этому помешала угроза вторжения на русские земли англо-французской флотилии.

Во главе РАК

В конце 1858 г. карьера Ф. резко пошла в гору. По предложению главного правителя Русской Америки С.В. Воеводского Ф. должен был сменить его на этом посту. 22 июня 1859 г. Ф. приступил к обязанностям главы Русской Америки.

Ключевыми направлениями работы Ф. на новом посту стали организация строительства судов и налаживание связей с аборигенами – индейцами. Пробыв в должности главы Русской Америки, Ф. в мае 1864 г. передал компанию Д.П. Максутову, а сам отправился в Финляндию.

Дальнейшая судьба

Ф. продолжил свою блестящую карьеру уже в России. В 1865 – 1870 гг. исполнял обязанности военного губернатора Приморской области. С февраля 1871 г. – Главный командир портов Восточного океана. В обязанности Ф. входило заселение Владивостока и Приморской области, сооружение Амурского телеграфа, строительство дока для судов Сибирского флота и маяков.

В 1872 г. состоялся перевод Ф. на Балтику. Здесь он исполнял полномочия старшего флагмана Балтийского флота. С 1874 г. – вице-адмирал.

1874 – 1876 гг. ознаменовались в жизни Ф. пребыванием на посту главы Таганрога. За время его градоначальничества была построена первая публичная библиотека. С 1878 г. два года Ф. был командиром Ревельского порта.

О дальнейшей судьбе Ф. сохранились отрывочные сведения. Известно, что 20 октября 1908 г. он вышел в отставку в чине адмирала. Последние годы жизни провел в родовом имении Хонгола неподалеку от Турку. Умер Ф. 21 сентября 1909 г.