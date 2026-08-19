ФУРИИ (греч. Θоύριοι)

Греческая колония в Южной Италии, основанная на месте Сибариса в 444/3 г. до н.э.

Сибарис неоднократно разрушался кротонцами начиная с 510 г. до н.э. С помощью Афин город был восстановлен на том же самом месте или рядом, но под другим названием, возможно, по имени близлежащего источника Фурия или Фурий, что значит букв. «бурный (поток)».

Перикл , желая укрепить позиции Афин в Сицилии и Южной Италии, решил вывести колонию нового типа – панэллинскую, пригласив туда не только родственных афинянам ионийцев, но также эолийцев и дорийцев. Такой опыт выведения колоний был первым в истории Греции. Перикл привлек к созданию колонии выдающихся людей своего времени: историка Геродота (его даже похоронили на фурийской агоре), философа Протагора , архитектора Гипподама из Милета , прорицателя Лампона. Гипподам осуществил в городе единую регулярную застройку: широкие улицы пересекались под прямыми углами.

Основателями колонии первоначально были объявлены Лампон и Ксенокрит, люди из ближнего окружения Перикла. Затем в результате долгих споров был найден компромисс и по прямому указанию Дельф ойкистом был признан сам Аполлон. Фурии не превратились, как было задумано, в символ единения греков под эгидой Афин, поскольку заполнились выходцами из Пелопоннеса и Беотии. Вся территория была разделена на 10 фил, каждая из которых получила название по племенному составу ее жителей: Аркадия, Ахайя, Эвбея, Беотия, Элея, Афиния, Дорида и т.д. Афиняне, как и прочие ионийцы, остались в меньшинстве и поэтому не могли иметь преобладающего влияния.

В результате Фурии приняли за образец законы Харонда, которые скорее имели антидемократический характер, на что указывает, например, специальный закон против сикофантов. Фурии, превратившись фактически в дорийскую колонию, уже к концу Пелопоннесской войны открыто заняли проспартанскую позицию. С 282 г. до н.э. в Фуриях находился римский гарнизон. В 204 г. до н.э. Ганнибал разгромил город и часть жителей выселил в Кротон. В 194 г. до н.э. римляне вывели туда свою колонию Копии (лат. Copiae).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова