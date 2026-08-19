ФУРИИ (греч. Θоύριοι)
Греческая колония в Южной Италии, основанная на месте Сибариса в 444/3 г. до н.э.
Сибарис неоднократно разрушался кротонцами начиная с 510 г. до н.э. С помощью Афин город был восстановлен на том же самом месте или рядом, но под другим названием, возможно, по имени близлежащего источника Фурия или Фурий, что значит букв. «бурный (поток)».
Перикл, желая укрепить позиции Афин в Сицилии и Южной Италии, решил вывести колонию нового типа – панэллинскую, пригласив туда не только родственных афинянам ионийцев, но также эолийцев и дорийцев. Такой опыт выведения колоний был первым в истории Греции. Перикл привлек к созданию колонии выдающихся людей своего времени: историка Геродота (его даже похоронили на фурийской агоре), философа Протагора, архитектора Гипподама из Милета, прорицателя Лампона. Гипподам осуществил в городе единую регулярную застройку: широкие улицы пересекались под прямыми углами.
Основателями колонии первоначально были объявлены Лампон и Ксенокрит, люди из ближнего окружения Перикла. Затем в результате долгих споров был найден компромисс и по прямому указанию Дельф ойкистом был признан сам Аполлон. Фурии не превратились, как было задумано, в символ единения греков под эгидой Афин, поскольку заполнились выходцами из Пелопоннеса и Беотии. Вся территория была разделена на 10 фил, каждая из которых получила название по племенному составу ее жителей: Аркадия, Ахайя, Эвбея, Беотия, Элея, Афиния, Дорида и т.д. Афиняне, как и прочие ионийцы, остались в меньшинстве и поэтому не могли иметь преобладающего влияния.
В результате Фурии приняли за образец законы Харонда, которые скорее имели антидемократический характер, на что указывает, например, специальный закон против сикофантов. Фурии, превратившись фактически в дорийскую колонию, уже к концу Пелопоннесской войны открыто заняли проспартанскую позицию. С 282 г. до н.э. в Фуриях находился римский гарнизон. В 204 г. до н.э. Ганнибал разгромил город и часть жителей выселил в Кротон. В 194 г. до н.э. римляне вывели туда свою колонию Копии (лат. Copiae).
Автор статьи: Л.Г. Печатнова