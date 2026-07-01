ФУНК ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Российский этнолог. Доктор исторических наук (2003), профессор (2009), заведующий кафедрой этнологии исторического факультета МГУ (2013).

Родился 21 июня 1962 года в Кемерово. В 1984 год окончил исторический факультет Кемеровского государственного университета по кафедре археологии, защитив дипломную работу на тему «Происхождение шорского героического эпоса». В 1981-1985 и 1987-1994 годы вел полевые экспедиционные исследования в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай (до 1991 года - Горно-Алтайская АО) у шорцев, телеутов, чувашей, челканцев, кумандинцев, южных алтайцев, обрусевших потомков тюркоязычного населения Кузнецкой котловины и Кузнецкого Алатау. В 1990 году окончил аспирантуру кафедры этнографии и антропологии исторического факультета ЛГУ. В 1991 году защитил кадидатскую диссертацию на тему «Бачатские телеуты в XIX –начале XX в.: Историко-этнографическое исследование». В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему «Шаманская и эпическая традиция тюркских народов юга Западной Сибири (телеутские и шорские материалы второй половины 19 начала 21 вв.)». С 1995 по 2013 год руководил отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН. С 2013 года – заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ.

Член Российской Ассоциации этнографов и антропологов, почетный член Общества исследований шаманизма (США) и Кёльнского общества языков, находящихся под угрозой исчезновения (ФРГ).

Автор более 250 научных публикаций. В область научных интересов входят современные социально-экономические трансформации, изменяющиеся идентичности, устойчивость малочисленных народов Севера к внешним воздействиям; этническая история, традиционные культуры этнических групп Южной Сибири (шорцы, телеуты, хакасы, алтайцы, кумандинцы, челканцы, тувинцы, тофалары, буряты, якуты) и влияние государства; религия и неорелигиозные движения в Сибири; эпические традиции; электронные базы данных (фольклорных текстов) и исчезающие языки/архивы; текстология шаманских и эпических текстов.