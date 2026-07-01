ФУКСМАН ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Ранние годы

Данные о времени рождения Ильи Леонтьевича рознятся. По одним источникам он родился в 1835 г., по другим – в 1840 г. Настоящее имя – Илиокум Вульфович. Родился Ф. на территории черты оседлости. По происхождению еврей, мещанин. Детские годы провел в г. Каинске Томской губ. в связи с ссылкой родителей.

В 1857 г. заключен под стражу вместе с отцом и братом Иосифом по обвинению в краже. Отец был сослан в Восточную Сибирь, а Ф. вместе с матерью и младшими братьями перебрался в Томск.

Жизнь в Томске

Перебравшись в Томск, Ф. записался в купцы. С 1867 г. – купец 2-й гильдии, с 1890-х гг. – 1-й гильдии.

В 1868 г. Ф. удалось взять в аренду паровой Гавриило-Николаевский завод неподалеку от дер. Хайдуковой. В 1870-х гг. (по другим данным – в 1866 г.) Ф. стал владельцем земельного участка у дер. Хайдуковой и Мариинского винокуренного завода. Здесь была выстроена паровая Ильинская мельница, которая в 1891 г. была электрифицирована (дважды горела, окончательно сожжена в 1905 г. во время Томского погрома).

В 1876 г. вместе с братом Иосифом организовал товарищество «И. и О., братья Фуксманы». В Томске компания владела водочным заводом, оптовым складом вина и спирта, в дальнейшем фирма приобрела и пекарню.

Ф. стремился осваивать новые для него сферы. Выкупил золотые прииски, построил конный завод. Была организована виноторговля, продажа породистого скота и чистокровных лошадей.

В 1888 г. заключен под стражу и отбыл шесть месяцев по приговору суда за участие в сговоре с А.Н. Пастуховым и В.Н. Вытновым, повысив цены на винопродукцию.

Общественная деятельность

В 1887 – 1890 гг. состоял в Томской городской думе, однако исключен в связи с неправильным избранием. В дальнейшем входил в особое раскладочное присутствие Томского горного управления. Старшина томского Общественного собрания, директор Томского отделения Императорского Русского музыкального общества. Пожизненный член Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам, действительный член Общества содействия физическому развитию, распорядитель Общества охотников рысистых лошадей.

В 1896 г. выделил средства на сооружение деревянного дома для еврейского училища. В 1911 г. для училища было построено каменное здание. Пожертвовал средства на сооружение каменного здания Хоральной синагоги.

Умер Ф. 13 мая 1917 г.

Семья

Супруга – Екатерина Леонтьевна. Дети: Герша, Маргарита.