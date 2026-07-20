ФУКСМАН ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ

Ранние годы

Точная дата рождения Григория (Гершы) Ильича точно неизвестна. Сведения об этом, как и у многих купцов XIX в., обычно сохраняются в виде года рождения. Источники указывают 1862 г. Потомок еврейского рода. Отец – Илья Леонтьевич, мать – Екатерина Леонтьевна.

Торговая деятельность

Ф. записался купцом 2-й гильдии по Барнаулу, с 1899 г. – купцом 2-й гильдии по Томску, позднее – купцом 1-й гильдии.

С 1870-х гг. Ф. взял у отца в аренду винокуренный завод на берегу р. Ушайки. Во владении Ф. находился конный завод. Состоял вице-президентом Томского общества охотников конского бега. Своих лошадей Ф. выставлял на бега на Томском ипподроме вплоть до 1918 г.

Занимался транспортными перевозками на воде. В его владении к 1906 г. находились два товарно-пассажирских парохода – «Владимир» и «Николай» и пристань. Они перевозили людей и грузы по маршрутам Томск – Бийск, Томск – Барнаул, Томск – Новониколаевск. В 1916 г. Ф. уничтожил все постройки на своей пристани на Черемошниках и расторг договор аренды земли.

Семья владела мельницей в Степановке. В результате пожара она сгорела. На ее месте Ф. воздвиг новую паровую крупчаточную мельницу, названную в честь отца Ильинской. Торговать мукой начал в 1907 г. В 1911 г. Ф. вывез ее продукцию на 1-ю Западно-Сибирскую выставку в Омске (подверглась национализации в 1920 г.).

Имел пай в Сибирском товариществе печатного дела. В мае 1919 г. выступил одним из организаторов Сибирского торгово-промышленного банка (Томск). В 1919 г. Ф., А.Е. Кухтерин и А.В. Горохов учредили товарищество «Томские мукомолы» для совместной закупки зерна и продажи муки в Томске.

Членство в обществах и благотворительность

В разные годы входил в число членов разных обществ. Действительный член Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам, действительный член Томского общества содействия физическому развитию.

С 1883 г. – попечитель еврейского духовного училища, подарил ему свой деревянный дом. В 1909 г. передал землю в Степановке под детскую летнюю колонию для еврейских детей.

Гражданская война

С началом Гражданской войны поставлял коней в армию временного Сибирского правительства. Финансировал среди прочих Сибирскую армию и армию А.В. Колчака. Постановлением Томской уездной ЧК в феврале 1920 г. отправлен в концлагерь до окончания Гражданской войны. После освобождения из лагеря был извозчиком, затем – отбывал ссылку в Туруханске. В 1937 г. Ф. арестовали и расстреляли.

Семья

Супруга – Анна Федоровна Сапожникова. Дети: Констанция, Владимир.